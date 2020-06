Robo a Rentas: Hornos, torres de sonido y hasta un dron

Los llamativos elementos hallados en el allanamiento por el robo a Rentas de Corrientes. Los elementos hallados en la casaquinta en construcción en el allanamiento por el robo a la Dirección de Rentas, dejan entrever una línea casi perfecta de dónde pretendía gastarse el monto robado hace más de una semana. En el lugar, ubicado en inmediaciones de Los Matacos y Santa Catalina –justo en el límite entre los barrios Guadalupe, Concepción y Alta Gracia- la Policía encontró una especie de ‘salón de fiestas’ en construcción.

La casaquinta está en construcción, en el espacio donde confluye el límite triple de los barrios Guadalupe, Concepción y Alta Gracia. Cuando llegó la Policía estaban ahí albañiles y otros trabajadores de la construcción.

El lugar, evidentemente, estaba siendo acondicionado como un salón de fiestas. Como detalle: hasta tenía dos baños perfectamente instalados para hombres y mujeres, como en cualquier lugar de eventos.

A la casaquinta se llegó después de realizar otros operativos en distintos domicilios de los barrios Pujol, Colombia Granaderos, y Laguna Seca.

Este último domicilio fue clave: ahí estaba Armando E. Benítez, alias “Chuchi” de 42 años, y Adrián R.R. fueron detenidos. ‘Chuchi’, según la Policía, es un conocido personaje del mundo del hampa que ‘se dedica’ a abrir cajas fuertes.

¿PLATA?

Solo unos 180 mil pesos en efectivo.

De Rentas se llevaron más de 1 millón de pesos. ¿El resto?… mucho gastaron casi de inmediato en lo que se halló, y llamó la atención.

Desde un horno hasta un dron

Gran cantidad de equipos nuevos de audio-sonido de importante valor, materiales nuevos de construcción valuados en importante suma; 100 sillas plásticas nuevas (aún con los plásticos de envase), hornos y cocinas industriales. Todo eso se encontró en el lugar.

Otro hallazgo que llamó la atención de la Policía: una radio handy con frecuencia policial.

Y un dron, de los que se utiliza para grabar fiestas.

También había dos armas de fuego tipo escopetas; una mochila; prendas de vestir; una motocicleta; un carrito de golf.

Los delincuentes, rápidamente buscaron deshacerse del dinero robado, y lograron comprar varias cosas con el evidente motivo de montar un negocio para ‘esconder’ el delito.

CAUSA PARALELA

La Fiscal en lo Correccional, Andrea González, destacó desde radio Dos que “intervine por los elementos de dudosa procedencia, donde se vincula una persona de apellido Benítez, que no puede acreditar con sus ingresos, todos los elementos que tenía en su poder”.

“Yo investigo una causa aparte al robo, y tiene que ver con cómo se adquirieron éstos elementos”, precisó.

“Es una casa quinta en construcción, con quincho, baños, pileta, se secuestró una torre de sonido, equipo de luces, un drone, equipos de golf, sillas mesa, cocina, un Handy de la policía que estaba en el techo de la construcción, etc.”, agregó.

“La construcción es de reciente data, y los elementos eran a estrenar, muchos estaban con el envoltorio. No sabemos el destino de la construcción, tenemos que avanzar en eso”, dijo González.

La Fiscal aseveró que fue el sexto allanamiento realizado, y allí se encontró a Benítez, quien además era el dueño del auto hallado allí. “Lo informado es que éste hombre no tiene ingresos, por eso es importante que pueda declarar cómo tiene todos estos elementos”, dijo.

Respecto a los comercios que vendieron estos elementos indicó que “empieza recién la investigación, empezaremos a atar cabos a partir de hoy”, cerró desde radio Dos.