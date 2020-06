Fuerte rechazo de la comunidad tras las condolencias de Capitanich

La muerte del profesional generó conmoción y malestar entre el personal sanitario. La noticia de la muerte del médico terapista Miguel Duré llegó en plena madrugada, generando gran conmoción en toda la comunidad de Resistencia, puntualmente en el personal sanitario, que se encuentra al frente en esta batalla contra el coronavirus.

Muchos de ellos hacen responsable al propio gobernador, Jorge Capitanich, por la muerte del especialista, quien se contagió en el Hospital Perrando tras intervenir a un paciente que tenía la enfermedad, sin los elementos de protección adecuados.

De hecho, este viernes, sus propios colegas difundieron un comunicado, donde apuntan al Gobierno provincial por el hecho. “Subestimaron la situación desde el primer día (…) Fallaron. El sistema de salud falló. Este es el resultado. Personal de salud infectado. Un médico que ya no está. (…) Colocar un tubo en tórax a un paciente Covid que se está muriendo, con un barbijo de tela vegetal y uno quirúrgico encima, no es por elección señores. “No usan los elementos de protección personal”. Basta. No hay”, manifestaron.

Esta mañana, Capitanich utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Duré. Tras la publicación, gran cantidad de personas manifestaron su rechazo y dejaron sus comentarios negativos, acusándolo de “cínico“, “hipócrita“, “mentiroso“, “caradura” y hasta pidieron que no diga nada más sobre el hecho, sino que cuide al personal de Salud y entregue los materiales necesarios.