Rébori es la interventora del Servicio Penitenciario Federal

María Laura Garrigós de Rébori fue designada interventora del Servicio Penitenciario Federal. La ex jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación Justicia Legítima es una ferviente admiradora de Cristina Kirchner. Ocupará el cargo en un momento complicado, signado por los pedidos de excarcelaciones con la excusa del coronavirus y las sospechas de escuchas ilegales. Rébori, dependerá del Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo y tendrá un doble rol, interventora del Servicio mismo y titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

La designación llega en una coyuntura de fuerte polémica: a fines del mes pasado, el director del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia, luego de los motines de Devoto que generaron destrozos en medio de pedidos de excarcelaciones con la excusa del coronavirus, con más de diez casos de infectados en el penal. Blanco, sin embargo, fue instrumental para aplacarlos a la cabeza de las sucesivas mesas de diálogo con detenidos que organizaron una tregua.

Garrigós de Rébori, ferviente admiradora de Cristina Kirchner, había respaldado el mes pasado las excarcelaciones con la excusa del coronavirus y fue crítica de las protestas en contra de esa medida, al afirmar que le “hacen perder la fe en la humanidad”. “Se busca evitar lo que va a ser el contagio dentro de las cárceles, porque será peor que en un geriátrico. En las unidades penitenciarias el aislamiento es imposible, por la superpoblación. No hay celdas individuales, comparten celdas comunes, el baño, el lugar donde se come. El aislamiento en los detenidos es inviable”, argumentó durante una entrevista para respaldar la liberación de detenidos. Había dicho que el SPF, del que ahora estará a cargo, “no tiene instalaciones sanitarias para responder a esa demanda de salud”.

Para Garrigós de Rébori, mantener a los presos en esas condiciones era casi “una condena a muerte”. En esa línea, fue crítica del cacerolazo que se realizó en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a las excarcelaciones masivas.