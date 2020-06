¿Rebelión en la granja? La policía irá contra los intendentes

La autorización mayor la impartió el gobernador Valdés para viajar –los que necesiten y puedan- para recordar el Día del Padre y los intendentes en pie guerra, cuarentena inflexible de por medio, anunciaron que no permitirán el ingreso de ningún “extraño” a sus localidades. La policía se pondrá en el medio para forzar la situación en los accesos. Desenlace impredecible.

Lo cierto es que desde las usinas oficiales se anuncia que en el Día del Padre, la policía correntina permitirá el ingreso a “todas” las localidades a quienes tengan los permisos. El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni aseguró que las personas que solicitaron el permiso para viajar el Día del Padre, podrán ingresar a “todas” las localidades y remarcó que así lo dispuso el gobernador Gustavo Valdés.

Eso incluye a las comunas en las que los intendentes anunciaron prohibición de ingreso y pidió “racionalidad”, ante esta orden del gobernador. “La policía va a permitir el ingreso a los que tengan permiso, eso es lo que dispuso el Gobernador, el permiso de circular es en toda la provincia”, remarcó en tono amenazante.

Consultado sobre las localidades que anunciaron que no lo permitirán, señaló que “hay que ser racionales, no sé quién se puede enfrentar con la Policía”, esgrimió. “No tiene que haber problemas, confío en la racionalidad, la Policía, dejará ingresar con el permiso, esa es la decisión que se debe cumplir”.

Respecto de los intendentes que no permitirán el ingreso, como la comuna de Sauce y los jefes municipales de Esquina y Pueblo Libertador, expresó que “tienen que ser racionales” en coincidencia con las declaraciones de Valdés.

Tiene razón, pero marche preso…