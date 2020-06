Quique Sacco confirmó que tiene coronavirus

Enrique Quique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, confirmó que tiene coronavirus. El periodista se sometió a un hisopado luego de conocerse el resultado positivo de la ex gobernadora bonaerense. El contagio fue confirmado por el propio Sacco.

Enrique Sacco, actual pareja de María Eugenia, se ha infectado de coronavirus. La información ha sido confirmada este miércoles, por él mismo, en su programa de radio. El periodista se sometió a un hisopado luego que se conociera el positivo de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien se había reunido con el legislador bonaerense Alex Campbell. “Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17:53 minutos me dieron el resultado y es COVID-19 positivo”, informó el periodista en su programa de radio.

El periodista compartió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es COVID-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático”. “Muchas gracias por los innumerables mensajes. ¡A seguir cuidándonos!”, comentó el periodista.