Quedó conformado el observatorio judicial del PJ Corrientes

Las autoridades del Partido Justicialista y del Frente de Todos Corrientes dejaron constituido el organismo, que tiene como objetivo analizar y realizar un seguimiento de las causas judiciales con contenido político en la provincia para bregar por una mayor ecuanimidad e independencia del Poder Judicial.

Mediante una reunión en la sede del Partido Justicialista, autoridades partidarias, legisladoras y legisladores, profesionales y referentes, dejaron conformado el Observatorio Judicial. El nuevo organismo, realizará un seguimiento pormenorizado de las causas judiciales con contenido político en la provincia.

El Observatorio judicial, tiene como objetivo principal la documentación, archivo, análisis, evaluación y difusión de los casos judiciales dictados por la justicia ordinaria local -de todos los fueros- en los cuales se han comprometido los principios básicos del estado de derecho, las garantías constitucionales y los pilares basales del sistema democrático.

buscará analizar la ecuanimidad de los fallos y garantizar el respeto a la ley en la toma de decisiones judiciales, evitando interpretaciones tendenciosas. Se busca promover el conocimiento, diálogo y pensamiento crítico respecto del accionar de la justicia.

En resolución, el documento que crea el Observatorio establece que “el avasallamiento no solamente de principios fundamentales del derecho sino también de garantías constitucionales ha sido evidenciado en determinados casos donde, casualmente, importantes referentes pertenecientes a nuestras filas partidarias fueron imputados y en algunos casos condenados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública”.

La institución fue creada tras el caso de Ariel Pereira, en el que la justicia correntina en un escandaloso fallo, condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos al dirigente peronista, sentando un peligroso antecedente donde “se revela y se desvela la clara intencionalidad política y sesgada de la sentencia que no es otra cosa que un fallido intento utilizar a la justicia como herramienta de amedrentamiento de sectores opositores al gobierno”, según establece el documento.

El hecho cobra relevancia en momentos donde a nivel nacional salen a la luz casos similares en los cuales sectores de la justicia y organismos de inteligencia en connivencia con el poder político gobernante a nivel nacional hasta el año pasado, esto es el Gobierno de la Alianza electoral Cambiemos o Juntos por el cambio, “han articulado y aceitado verdaderas asociaciones ilícitas para perseguir y encarcelar opositores, no hace más que revelar la indisimulable existencia de esta nefasta práctica que deviene de la épocas negras de la dictadura militar”, aseguraron.

En este primer encuentro estuvieron el delegado normalizador Julio Sotelo, la senadora nacional Ana Almirón, el diputado provincial Félix Pacayut, el ex diputado Ernesto Meixner, la docente Nancy Esteche, los abogados Juan Manuel Cubilla, “Tito” Cabrera y César Paredes, entre otros.