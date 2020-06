“Que se funda la mercadería y que se vayan a la mierda”

Fue el exabrupto de Coco Pujol en el PAMI de Mercedes: “Si se funde la mercadería, que se funda y que se vayan a la mierda”. El hombre reaccionó de mala manera tras un planteo que preocupa. En tiempos de pandemia el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales que depende del PAMI, acumula bolsones de mercaderías que no son retirados, seguramente por la pandemia que impuso una cuarentena.

“Que se vayan a la mierda los periodistas, que se funda la mercadería, qué me importa”, fue el increíble comentario, tras un enojo de Coco Pujol desde el Centro de Jubilados. El exabrupto fue tras un reclamo del periodista César Cayeita en el programa que conduce junto a Alejandro Meda.

Todo se dio tras un planteo que realizó el periodista, luego que Pujol dio a conocer que los beneficiarios no retiran las bolsas de mercaderías y estas se echan a perder. Existe una extensa lista de beneficiarios suplentes.