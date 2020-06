Prorrogan por 60 días los Precios Máximos

La medida nacional abarca 2.300 productos que seguirán congelados. El Gobierno estaría oficializando la medida este miércoles. No habrá aumentos, aunque habilitan una ventana para que las empresas informen las subas de costos.

El Ministerio de Desarrollo Productivo prorrogará por 60 días los Precios Máximos de 2.300 productos, cuyos valores están congelados en los supermercados desde comienzos de marzo. Lo adelantaron fuentes oficiales este martes 30, último día de vigencia de la resolución.

Los precios de 2.300 ítems de almacén, higiene y salud deberán permanecer inalterados en los valores que tenían desde el 6 de marzo, según la disposición oficial.

Esto se cumple con amplitud en supermercados, indicaron fuentes oficiales. Las cadenas deben informar, cada día, los precios de todos sus productos, que se publican en el portal Precios Claros.

Las industrias de alimentos y los supermercados buscaban las últimas semanas que el Gobierno actualice las listas de precios, por subas de distintos costos (protocolos, reposición de personal exceptuado para trabajar durante la cuarentena, bonos y cuotas de paritarias y la devaluación del tipo de cambio oficial, entre otros.

Desde un supermercado se indicó que recibió la semana pasada 56 listas de precios con subas entre el 10 y 14 por ciento para yerbas, harinas y fideos, azúcar y aceites, los más elementales de la canasta básica. Esos aumentos no se aplicarán.

El Gobierno congeló los precios de 2.300 productos al inicio de la cuarentena y retrotrajo los valores al 6 de marzo. Esta será la tercera prórroga del programa, que primero regía hasta el 20 de abril, luego hasta el 20 de mayo, después hasta este martes 30 y ahora, hasta fines de agosto.

Los fabricantes de alimentos y elementos básicos de higiene y cuidado personal advierten que la suba de costos es importante y buscaban un esquema gradual de traslado a los precios. Advierten que, en caso contrario, podría haber desabastecimiento de algunos productos. El Gobierno se mantuvo firme, hasta el momento, en fiscalizar que no falten ítems en las góndolas.

El congelamiento de precios y de tarifas de servicios públicos (hasta fin de año, en este caso) le sirvió al Gobierno para moderar la inflación. En abril y mayo, el IPC avanzó 1,5% cada mes. Los incrementos en los precios de los alimentos fueron menores. Se espera que en junio, el IPC siga ese ritmo.