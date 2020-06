Por un caso positivo hisoparon todo el edificio

Los últimos confirmados tienen relación con el Chaco. Los casos de covid-19 llegaron a 100 y por un positivo hisoparon a todo un edificio. En la capital correntina hay 5 activos y en Mocoretá 8. En nuestra ciudad realizaron test a los vecinos de un edificio y los resultados estarían entre hoy y mañana. En la provincia, se han registrado nuevos casos de coronavirus, tratándose de pacientes que tuvieron estrecho contacto con positivos de la provincia de Chaco. Uno de los tres nuevos, reside en Corrientes y trabaja en Resistencia, los otros dos son familiares de una profesional del ámbito privado de la capital chaqueña. En el edificio que vive una persona confirmada con covid-19 por calle Vera, en la tarde de ayer terminaron de realizar el hisopado a todas las personas que viven en ese inmueble.

Este jueves, se acumularon 100 casos positivos en la Provincia, de los cuales 87 se han recuperado. Significa que hay trece casos activos, uno de ellos se encuentra internado en el Hospital Llano, en estado clínico estable. Los otros 12 se recuperan en sus domicilios en buen estado de salud. Hay 8 activos en Mocoretá y 5 en Capital. Hay 1.583 personas en aislamiento preventivo y concluyeron esa condición de aislamiento 7.581 personas.

El Comité de Crisis le solicita a la comunidad mantener la calma, expresando que todos los casos han sido detectados con celeridad y se tomaron las medidas para que los contagios no se extiendan. Insisten en la necesidad de mantener las medidas de seguridad e higiene recomendadas por la autoridad sanitaria.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, brindó detalles de los tres nuevos casos de coronavirus positivo que se registraron las últimas horas. Consignó que el origen de los contagios corresponde a contactos estrechos con contagiados de la Provincia del Chaco, confirmando que “se trata de una enfermera que presta servicio laboral en Resistencia, este caso fue contabilizado ayer (miércoles), luego hoy (jueves) se conoció el de un trabajador de una empresa de transporte, que tiene residencia en nuestra ciudad y trabaja en Resistencia; los otros dos casos, son madre y hermana, de una profesional que reside y trabaja en el ámbito de la salud privada del Chaco, que vino a visitarlas y luego en los exámenes de laboratorio dieron positivo”, detalló.

“Por una cuestión de seguridad y de control de la trazabilidad del contagio, en el caso del trabajador del transporte se tuvo que aislar y poner en cuarentena a todo el edificio donde reside; en los otros dos casos, una vez identificado el contagio se asilaron a las personas, que están en cuarentena, y se sigue la línea de relaciones que han mantenido para profundizar las acciones de detecciones y actuar en consecuencia”, sostuvo.

TESTIMONIO

Eliana, una moradora del edificio ubicado por calle Vera quien comentó a El Litoral que a las 19:00 de ayer estaban terminando de hacer hisopado a todos los que viven en ese edificio donde hay 25 departamentos y sólo 5 están desocupados. Hay varias personas que se encuentran en grupos de riesgo pero destacó que, en el departamento afectado, “viven personas muy responsables y estamos tranquilos”.

“Cerca de las 18, personal de Salud habló con el portero y una vecina pero estas personas no comunicaron como correspondía. En el edificio, cuando llegué, estaban efectivos de la Policía quienes no brindaban respuestas concretas a las inquietudes que presentábamos. Esto generó una impotencia e incertidumbre muy grande”, sostuvo la joven agregando que “hicieron comentarios que no fueron muy acertados como por ejemplo: qué iba a hacer, sí entras no salís más y si queríamos comer algo debíamos pedir Delivery”.

Personal de Salud se habría comunicado con los vecinos y explicaron lo que sucederá estos días de aislamiento como el tema de la basura. “Hay muchas personas mayores y con mascotas, están preocupadas, hay que organizar el tema de las mascotas y también los víveres”, advirtió. “Hay dos personas que viven en ese departamento. Siempre son muy cuidados y tomaron todos los recaudos necesarios, son muy responsables y estamos tranquilos. Cuidamos siempre a los adultos mayores, se trató de usar lo menos posible el ascensor por ejemplo y tenemos desde el inicio de la pandemia, en el ingreso, alcohol en gel y hasta sanitizante para las patas de las mascotas”, relató. Los resultados de los hisopados estarían en 48 horas, “nadie puede entrar o salir del edificio”.

“Comentamos a la gente de Salud que hubiera sido más acertado comentarnos la situación ya el día lunes cuando realizaron el hisopado”, expresó.