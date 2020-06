Policía procesado por abuso sexual, tiene a su cargo una Comisaría de la Mujer

En marzo último el Juzgado de Instrucción de Ituzaingó procesó al comisario Sergio Rubén Sánchez, quien el año pasado, fue acusado por abuso sexual simple y acoso por una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari. La uniformada reconoció que intentó quitarse la vida, luego de sufrir un cuadro depresivo por el episodio. “El comisario de ahí me acosaba siempre, diciéndome cosas. Nunca pensé que me iba a manosear, que me iba a tocar”, señaló en su oportunidad en una acusación pública que se difundieron por las redes sociales. “Un día, llevé papeles a la oficina de él para que firma­ra, como siempre, (él) cerró la puerta y dijo que yo necesitaba unos masajes. Le dije que no, que no necesitaba nada. Pero se levantó, cerró las cortinas. Me tocó los pechos, me besó el cuello y me quiso levantar la chomba”, afirmaría la mujer policía.

Hubo marchas en repudió por la acción, que provocaron que el policía imputado sea retirado de esa localidad. Sánchez, quien quedó a un paso del juicio oral, fue trasladado en su momento a San Miguel, pero su presencia allí, fue resistida por los vecinos, y fue derivado a una de las divisiones del PRIAR (Asuntos Rurales) en el interior de la provincia. Más allá de la imputación, increíblemente no fue separado de la fuerza como rigen las normas internas de la institución, hasta que aclare su situación judicial. En cambio, terminó más activo que nunca. En abril fue designado titular de la Comisaría Primera de Virasoro, teniendo paradójicamente a su cargo, el área de delitos contra la mujer, aunque usted, no lo crea. Como dato, tendría un vínculo familiar con el subsecretario de seguridad de la provincia, Comisario General (R) Osvaldo de los Santos García. Algunos piensan que esa situación, le estaría dando un salvoconducto laboral a Sánchez, con la venia de las autoridades superiores.