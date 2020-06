Polémica: No habrá feria judicial de invierno

La justicia correntina determinó que no habrá feria judicial de invierno en los tribunales provinciales. La polémica medida se adoptó debido a los atrasos que generó en el funcionamiento de la justicia el confinamiento obligatorio. Con el acuerdo Extraordinario Nº11/2020, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó sin efecto el receso de julio de este año. Entre las razones se señala: “Como resulta de público y notorio conocimiento, a partir de la declaración de pandemia respecto del contagio de Covid-19, efectuada por la Organización Mundial de la Salud, se han adoptado en todos los poderes y niveles, por parte de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, una serie de medidas destinadas a evitar el contagio masivo y la propagación del virus; medidas que supusieron la restricción de circulación y el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del día 20 de marzo de 2020”. Acuerdo extraordinario Número 11, que exceptúa a los que prestaron servicio en la feria extraordinaria en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Ante esta resolución por parte del STJ, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales se manifestaron en contra que se suspendiera el receso de invierno. La representante del SITRAJ, Elsa Alegre, dijo que “queremos que reconsideren el tema que han dispuesto las no vacaciones, que son un derecho constitucional para que las familias puedan estar -aunque sea aisladas- y disfrutar, porque este tiempo de aislamiento no ha significado que sean vacaciones, el mismo Superior Tribunal lo ha indicado. Todos estamos trabajando de manera activa y pasiva, porque los tribunales no se han cerrado”. Dijo que “los judiciales no somos responsables de esta pandemia, por eso pedimos lo que nos corresponde constitucionalmente, y por ello reescalonamos. Nosotros estábamos de guardia desde nuestras casa, también estábamos en alerta permanente por si nos llamaban, los tribunales jamás se han cerrado”. El alto cuerpo dispone, en este acuerdo, que “los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial deberán prestar servicio durante el período comprendido entre los días 13 al 24 de julio, inclusive, de 2020, de conformidad con la modalidad y normativa que resulte aplicables”.

En el fuero penal atenderán todos los tribunales de todos los grados e instancias, que procederán en todos los asuntos de sus competencias legales y reglamentarias. Esto es así, a los efectos de realizar comunicaciones, notificaciones y otros actos que puedan ser cumplidos con eficacia a través de las herramientas tecnológicas o virtuales, evitando en todo momento el traslado de los expedientes y las actividades con el soporte papel. En cuanto a los plazos procesales, en la ciudad de Corrientes se reanudaron todos a partir de hoy, 1 de junio, en el fuero no penal. En el penal lo están haciendo desde el 18 de mayo.