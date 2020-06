Pichetto ocupará un lugar en la Auditoría General de la Nación

El Frente de Todos se abstuvo en la votación en la Cámara de Diputados. El ex senador peronista integrará el organismo de control en representación de la oposición. Miguel Pichetto fue elegido para ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación.

Después de un mes, la Cámara de Diputados de la Nación volvió a sesionar en forma remota y, tras considerar que el protocolo de funcionamiento sigue vigente hasta el viernes (se contarán sólo los días hábiles), inició una sesión en la que votarán tres leyes: Teletrabajo, Economía del Conocimiento y la Campaña Nacional para la donación de plasma. En el inicio Juntos por el Cambio propuso, también según lo acordado con el presidente del cuerpo, Sergio Massa, la candidatura de Miguel Ángel Pichetto para auditor general, cargo que corresponde a la oposición.

El trámite fue rápido, aunque se escucharon críticas desde el Frente de Todos, un discurso breve pero contundente de Cecilia Moreau, cercana a Massa y diputada por el sector del Frente Renovador. Quien prefirió no hablar, seguramente acuerdo mediante, fue Máximo Kirchner, el jefe del bloque de diputados del oficialismo.

La propuesta la expresó Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, quien participa en forma presencial de la sesión. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien ya viajó nueve veces seguidas en auto desde Córdoba a Buenos Aires, prefirió conectarse desde su domicilio a horas del anuncio del endurecimiento de las medidas de aislamiento.

En el inicio, Ritondo defendió el acuerdo entre jefes de bloques. “Les propongo que no propongan temas que dividen. Y les propongo que nosotros no propongamos temas que dividen”, señaló sobre los proyectos de ley que podrían ser conflictivos, sin nombrarlos. Recordó que “les dimos la derecha para la renegociación de la deuda” porque “no queremos una Argentina en default” y convocó a la unidad. “Esta pandemia no la eligió el Gobierno, ni la oposición, ni ningún argentino”, agregó.

Luego de algunos discursos y del cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias que quería responderle a la diputada Gabriela Cerruti por pedir que se debatan temas sin condiciones, Ritondo propuso a Pichetto para la vacante que dejó en marzo Jesús Rodríguez en la Auditoría General de la Nación. Ritondo pidió además que una vez votado se autorice la jura del ex senador.

Fue Cecilia Moreau quien fundamentó la posición del oficialismo. Tras hacer una enumeración de los cargos políticos y electivos de Pichetto, desde que fuera concejal de Sierra Grande hasta que dejó de ser senador en diciembre, la diputada recordó que “el 10 de diciembre del 2019 termina por primera vez en Democracia su desempeño en distintos cargos públicos”. Y subrayó que en todos los casos fue votado como dirigente del peronismo y que fue presidente del bloque de senadores de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“Es la primera vez que el senador Pichetto accedería o va a acceder a un cargo sin haber sido electo por el voto popular”. Y luego cambió el tono: “Queremos alertar sobre la inmensa cantidad de declaraciones y consideraciones que el ex senador viene manifestando, cada vez con más frecuencia, sobre los sectores más vulnerables de la Argentina”. “El 24 de octubre cumple 70 años. Dicen que uno con los años se hace más sabio. Me da la impresión que no es el caso y nos preocupa”, continuó.

Entre las manifestaciones de Pichetto citó las referidas “a los inmigrantes hermanos de la Argentina” y “expresiones xenófobas” y “prejuicios”. “En las últimas horas dijo que al país lo salva la patria exportadora, no los curas villeros”, sostuvo Moreau.

Finalmente anunció la abstención del bloque del Frente de Todos porque las declaraciones de Pichetto “alteran principios de igualdad establecidos en nuestra Constitución”, concluyó sin citar ningún reproche del ex candidato a vicepresidente de la fórmula de Juntos por el Cambio y dirigente hoy muy cercano a Mauricio Macri.

Se votó a mano alzada, previo apartamiento del reglamento, y Massa anunció que dispondrían de una fecha para la jura de Pichetto como auditor. Además del Frente de Todos se abstuvieron algunos diputados peronistas de la oposición como el lavagnista Alejandro ‘Topo’ Rodríguez mientras que Nicolás del Caño y Romina del Plá, de la izquierda, votaron en contra.

La Auditoría General de la Nación es el máximo órgano de control cuya presidencia corresponde a la oposición. En marzo fue electo presidente Jesús Rodríguez tras una disputa entre el radicalismo y el PRO. Macri quería el cargo para su ex compañero de fórmula pero la UCR tiene más legisladores en el Congreso e hizo valer ese peso.

Al asumir como presidente Rodríguez dejó su cargo como auditor en representación de la Cámara de Diputados. Pichetto ocupará ese lugar hasta abril del 2024. El otro lugar de la oposición lo ocupa Alejandro Nieva por el Senado.