Pesquero con correntinos atracó de urgencia por sospecha de Coronavirus

Pesquero con marineros con síntomas de coronavirus, atracó en Mar del Plata. Hay correntinos a bordo del barco. El buque debió regresar a puerto anoche tras registrar parte de su tripulación con sospechas de COVID-19. Hay once personas oriundas de Necochea y también hay de la provincia de Corrientes y otros lugares de Buenos Aires. Se trata de la embarcación “Natalia”, que llevaba a bordo 29 tripulantes, cinco de los cuales presentaban síntomas del virus que azota el planeta. Fueron trasladados a uno de los hoteles que tiene asignado la municipalidad de General Pueyrredón, se informó desde esa comuna. El resto de los navegantes permanecerá a bordo del Potero, que está amarrado en la escollera Norte de la ex terminal de cruceros de la zona portuaria mardelplatense.

El barco, que atracó ayer cerca de las 23, zarpó de Mar del Plata hace dos semanas y antes de hacerlo todos los trabajadores fueron sometidos al protocolo sanitario correspondiente. Sin embargo, en las últimas horas, la aparición de cuadro febril en al menos un tripulante y diarrea en otros tres obligó el retorno de la embarcación mientras pescaban a 200 millas de navegación de la ciudad balnearia y cerca de Bahía Blanca. “Los cinco tripulantes con síntomas se encuentran en buen estado. No hay ningún caso de gravedad”, señalaron fuentes municipales consultadas. Esas cinco personas pasaron la noche en el Hotel Facón de Mar y el miércoles se les realizará el hisopado. El resto de los tripulantes pasarán la noche en el barco, a la espera de una nueva autorización para partir rumbo a altamar.