Peligroso cruce del Puente Belgrano caminando y sin permiso

Lo reconoció el jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía de Corrientes, comisario César Fernández. Denunciaron que ciudadanos chaqueños cruzan sin permiso el Puente Belgrano, caminando y sin permisos, para realizar diversas actividades en Corrientes. Personas con domicilio en Resistencia y otras localidades cercanas cruzan caminando el puente –violando normativas vigentes- para realizar distintas actividades habilitadas en Corrientes. “Estamos trabajando con denuncias de vecinos sobre eso”, admitió el comisario Fernández, en referencia a la advertencia de la gente sobre chaqueños que violan las normas de seguridad sanitaria e ingresan a nuestra ciudad para realizar actividades que no están habilitadas en la vecina provincia. “La Policía concurre a los lugares denunciados para verificar esa anomalía, pero todavía no tuvimos resultados concretos, evidentemente pasa porque las denuncias no son pocas”, precisó.

El policía puntualizó que “se repite la información de gente que viene a jugar al paddle sin autorización”. “También tenemos denuncias sobre la concurrencia de vecinos chaqueños a bares y restaurantes. Recorrimos varios lugares pero tampoco encontramos nada. En esos lugares estamos comprobando el cumplimiento de horarios y de todo el protocolo requerido”, señaló.