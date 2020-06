Paso de la Patria arrasada por una ola de robos y fuego

En la villa turística de Corrientes, los propietarios chaqueños denuncian robos “sistemáticos” e incendios a sus casas que están en cuarentena. César Ayala es de Resistencia y propietario de una vivienda en Paso de la Patria y denunció en la Policía, que le robaron todo y le incendiaron su casa durante la cuarentena. Remarcó que “hay uno o dos robos por semana y hubo 20 robos en 60 días”. Ayala es uno de los propietarios de viviendas en Paso de la Patria y denunció que le robaron todo durante la cuarentena, luego publican en redes sociales las cosas robadas.

“No solo me roban a mí”, agregó César agregando que “a los chaqueños nos están robando en las propiedades y el Paso está cerrado para nosotros”. La localidad correntina, distante 25 kilómetros de la capital, se encuentra temporalmente cerrada para los turistas. El hombre de 50 años, enfatizó que “los robos son sistemáticos para las propiedades de alrededor de 20 chaqueños, no es justo que la Policía y las autoridades municipales no hagan nada para parar esta situación”.