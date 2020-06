Se registró otro deplorable robo a un jardín maternal en un barrio de Laguna Brava, a solo 7 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Provocaron destrozos y se llevaron varios electrodomésticos. El nuevo hecho de inseguridad golpeó al jardín maternal de Laguna Brava, y si bien el robo ocurrió el fin de semana recién se hizo público las últimas horas. Se llevaron varios electrodomésticos, tubos de gas y provocaron numerosos destrozos. Al CDI concurren –cuando funciona- alrededor de 70 pequeños de 45 días a 4 años de edad.

“El CDI está cerrado, pero habitualmente vamos a controlar y limpiar. Nos encontramos con la desagradable sorpresa el lunes por la mañana. Una ventana trasera, que da al depósito y a la cocina, estaba rota y habrían ingresado por ahí”, comentó Verónica Monzón, directora del jardín “San Juancito” del Barrio Laguna Brava. “Al ingresar enseguida nos dimos cuenta que faltaban cosas: una desmalezadora grande, tubos de gas, pava eléctrica, licuadora, y muchos destrozos”, señaló la docente, quien precisó que el CDI –depende de la Provincia- está ubicado en calle Castor de León de Laguna Brava. Concurren habitualmente 70 chicos de 45 días a 4 años. “Los pequeños son traídos no solo del barrio Laguna Brava, sino de lugares cercanos”, comentó la maestra. “Estamos acá hace más de 30 años. Acá vienen o vinieron casi todos los integrantes de familias vecinas. Es muy triste ver esto. Quién no pasó por el jardín. Pero no vamos a bajar los brazos”, sostuvo Verónica.

DETALLES

De acuerdo a informaciones policiales la persona que ingresó a robar sería de contextura física pequeña o mediana, por las dimensiones de la ventana. Difundido el hecho, Lucas Carballo, director de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, se comprometió desde radio Dos a gestionar ayuda urgente para la institución.