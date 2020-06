Otra aberrante violación en manada

Abusaron entre cuatro a una adolescente wichí en Salta. La víctima fue hallada en la calle en estado de shock. Los involucrados fueron imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por uso de arma“. El indignante episodio tuvo lugar en la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur.

Una adolescente wichí de 16 años, fue violada por cuatro hombres y amenazada por ellos con un arma de fuego para que no los denunciara. Lo informaron el viernes fuentes del Ministerio Público, al tiempo que precisaron que la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, imputó a los cuatro por el delito de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por el uso de arma”, en perjuicio de la menor de 16 años.

Del decreto de imputación surge que los acusados abusaron sexualmente de la menor de edad, quien estaba bajo los efectos del alcohol y no pudo consentir libremente el acto que afectó su libertad sexual, agregaron las fuentes. Explicaron que la fiscal calificó como agravado el delito que imputó “por el número de participantes y por el uso de un arma de fuego”, ya que las denuncias revelaron que uno de los imputados portaba una pistola y amenazó a la menor de edad para que no los denunciara.

Las actuaciones de la fiscalía se iniciaron tras la denuncia de la madre de la víctima, quien precisó que el 9 de junio, a las 20 horas, la adolescente salió de su domicilio ubicado en una misión wichí de la localidad de Rivadavia Banda Sur, en el departamento Rivadavia, a 377 kilómetros de la capital salteña.

A la medianoche, personal policial le indicó que su hija estaba en la dependencia, tras ser encontrada en la vía pública.

La menor de edad manifestó que, en el domicilio de uno de los imputados, comenzó a beber alcohol junto a otras ocho personas, entre hombres y mujeres. En un momento dado, dos de los imputados la tomaron de los brazos y abusaron sexualmente de ella, mientras un tercer imputado sostenía el arma y la amenazaba para que no avisara a la Policía.

Un informe realizado por personal policial del Destacamento de Rivadavia Banda Sur indicó que, esa noche, un denunciante encontró a la joven en la vía pública en estado de shock, muy nerviosa y llorando, y que le manifestó que cuatro hombres abusaron sexualmente de ella.