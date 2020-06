Nuevo exabrupto de Eugenio Zaffaroni

“Los medios de comunicación son un partido único como el de Hitler”. El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia comparó con el movimiento nazi a la prensa argentina. “La fuga nos condena al subdesarrollo que causa muertes de a miles, es un genocidio por goteo”, manifestó Eugenio Zaffaroni. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reclamó este jueves que se investiguen “los delitos económicos” supuestamente cometidos durante el Gobierno de Mauricio Macri y afirmó que los medios de comunicación son “un partido único como el de Hitler”. El ex magistrado destacó que “el listado” de personas vinculadas con la fuga de divisas durante la anterior administración luego de pasar por el Congreso “tiene que ir a la Justicia y ser tratado como administración fraudulenta”. “La fuga nos condena al subdesarrollo que causa muertes de a miles, es un genocidio por goteo. Esto es un macro delito, no salieron por la puerta, se fugaron y eso lo facilitó el anterior régimen”, dijo el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Zaffaroni analizó que “lo que pasó acá no fue una fuga, no se evadió nada, acá directamente hubo salida de dólares, eso es una macro administración fraudulenta. Y sabemos quién está detrás de todo eso”. Sostuvo que los medios de comunicación fueron cómplices de esto y afirmó que “había que estigmatizar, decapitar mediáticamente, extorsionarlos y amenazarlos para cometer el macro delito”. “Continúan teniendo el monopolio de la creación de realidad. Los medios cumplen la función de un partido único, canalizan opinión pública y en consecuencia son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler. Los monopolios mediáticos no generan desinformación, crean realidad. Nosotros no sabemos lo que pasa por vía directa, lo sabemos por ellos”, y agregó que “muchos lo criticamos, pero sin el Juicio a las Juntas, la opinión pública no se hubiera enterado de lo que ocurrió. Considero indispensable darle transparencia a todo lo que ha sucedido. Hoy tiene que saberse también qué pasó en el macrismo”.

Se refirió a la denuncia por presunto espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos: “Macri tenía el poder en el momento del delito así que no es un instigador es un autor mediato del espionaje”. “No conocíamos los hechos pero teníamos sospechas que esto estaba sucediendo. El servicio de inteligencia del Estado se había desvirtualizado. Hacían una función delictiva pero meramente interna para hegemonía de un régimen. Se dio vuelta para el espionaje interno. Ahora están saliendo a la luz los detalles”, dijo. Zaffaroni pidió que se tomen medidas y planteó la pluralización de los medios a través de una ley. “Será cuestión de discutirlo y adaptar nuestra comunicación a las condiciones de una democracia plural para encontrar la solución”, finalizó.