Se produjeron dos nuevas explosiones en la perfumería de Villa Crespo que se incendió ayer. Ocurrió cerca de las 18:00 mientras los Bomberos de la Ciudad trabajaban en el lugar. El fuego fue rápidamente controlado. Luego del feroz incendio ocurrido ayer por la tarde que ocasionó la muerte de los bomberos Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, hoy volvieron a producirse dos nuevas explosiones en la perfumería de Villa Crespo mientras los efectivos trabajaban en el lugar. “Las llamaradas se observaron mientras los bomberos que aún trabajan en el comercio intentaban romper una losa para llegar al subsuelo. Al cortar la losa se prendió fuego algún material que estaba debajo”, informaron fuentes policiales. Agregaron que “fue una primera explosión, seguida de otra, ambas controladas. Se pidió la presencia de Metrogas en el lugar”.

“Se encontró acumulación de gas y se produjeron dos explosiones”, manifestaron. Todo ocurrió mientras los bomberos de la Policía Federal Argentina peritaban la zona para seguir recolectando pruebas que permitan entender la causa del incendio. “Vi fuego, agarré el teléfono y empecé a grabar. Fue abajo. Lo que veo ahora es que vallaron todo y sacaron a todos los bomberos. No quedó nadie, está todo vacío”, dijo José Luis, vecino que vive enfrente de la perfumería. “Recién hubo una pequeña explosión con foco ígneo por una cañería de gas en el lugar, ya extinguida por una unidad que tenemos en el lugar y sin nuevos lesionados”, comunicaron desde la Policía de la Ciudad. “Personal de investigación técnica de Policía Federal estaba removiendo el lugar y utilizando elementos de corte cuando se produjo un reinicio de fuego sobre el material. Este proceso fue atacado rápidamente por personal de bomberos que se encuentra de forma preventiva hasta que termine el trabajo del personal técnico”, manifestó Diego Coria, comandante de Estación Sexta de Bomberos de Villa Crespo.

Agregó que “esto es propio de los materiales que se encuentran, lo que provocó que haya un reinicio del foco en un sector reducido. No hay heridos y la ambulancia está siempre próxima de forma preventiva”. Los vecinos que habitualmente viven en el edificio ubicado por encima de la perfumería y se encontraban fuera del mismo permanecen resguardados y aún no pueden ingresar a los departamentos. Los efectivos que trabajan en el local confirmaron que la edificación no corre riesgo de derrumbe. Ayer por la tarde, el trágico incidente provocó las muertes de Vázquez, quien se desempeñaba como jefe operativo en el Cuerpo de Bomberos y director de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, y de Firma Paz, subcomisario de la Estación VI de Villa Crespo. Por estas horas se aguarda la evolución de dos bomberos que permanecen internados (ambos en el hospital Churruca) desde ayer y presentan los casos más graves. Uno de ellos, cuya identidad y cuerpo perteneciente no fueron notificados, se encuentra “entubado en terapia intensiva”, según informaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Alberto Crescenti, titular del servicio de emergencias, que estaba presente en ese momento, comentó que “la primera explosión tomó a seis bomberos. Cuando estábamos atendiendo a los heridos, nos agarró una segunda explosión. Fue muy violenta. Recibimos muchos impactos de mampostería. Por suerte nacimos de nuevo”. Con relación a los bomberos fallecidos, Crescenti relató que “fueron los que entraron en la primera explosión cuando nosotros estábamos atendiendo a los heridos. Estaban muy cerca, sobre la vereda y trabajando en el lugar”. Y completó: “Fue inesperado. Recibimos una explosión terrible, nosotros nos salvamos. Yo estoy bien, un golpe en el brazo, alcancé a cubrirme porque estaba con otro par de médicos”, aseguró.