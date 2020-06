“Estábamos equivocados”. Novak Djokovic pidió perdón tras el masivo contagio de coronavirus que provocó. Lo hizo tras haber dado positivo de coronavirus: “No puedo expresar lo mucho que lamento cada uno de los casos positivos”, escribió el número 1 del mundo, que organizó la gira de exhibiciones donde se contagiaron al menos cuatro estrellas del tenis.

Horas después que su entorno confirmara a través de un comunicado que Novak Djokovic había dado positivo por coronavirus luego de las exhibiciones que disputó como parte del Adria Tour, llegó el mea culpa del número uno del mundo.

“Creímos que el torneo respetaba todos protocolos de salud y que la salud de nuestra región estaba en buenas condiciones para finalmente reunir a las personas por razones filantrópicas. Estábamos equivocados y fue demasiado pronto. No puedo expresar lo mucho que lamento cada uno de los casos positivos”, escribió Nole en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

El serbio, que ratificó que tanto él como su esposa Jelena están contagiados (no así sus hijos), afirmó que todo lo que los organizadores y él hicieron en el último mes “fue con las más sinceras intenciones”. Y pidió a todas las personas que asistieron a los partidos que se jugaron en Belgrado y Zadar -los estadios estuvieron llenos, pero no se usaron barbijos ni se respetó la distancia social- que se realicen los controles para descartar el contagio.

“Si asistieron al Adria Tour o estuvieron en contacto con alguien que asistió, por favor háganse el test y practiquen el distanciamiento social. Para quienes estén en Belgrado y Zadar, pondremos a disposición recursos de salud en el futuro inmediato. El resto del torneo ha sido cancelado y nos enfocaremos ahora en aquellos que han sido infectados. Rezo por la rápida recuperación de todos”, cerró el líder del ranking.

Djokovic había compartido una primera reflexión sobre lo sucedido en el comunicado que había hecho público más temprano, a través de su equipo de prensa. Ese texto había generado varias críticas, porque no reflejaba una verdadera autocrítica del jugador; algo que sí manifestó en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

El ganador de 17 Grand Slams organizó y fue anfitrión en los últimos dos fines de semana del Adria Tour, una serie de exhibiciones que se disputaron en su país y Croacia con la participación de varias estrellas del circuito tenístico y muy pocas medidas de prevención del COVID-19.

El evento, que levantó polémica entre fanáticos y otros jugadores, dejó hasta ahora ocho casos positivos confirmados: Djokovic y su mujer, el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric, el serbio Viktor Troicki y su esposa, embarazada, Kristijan Groh, entrenador de Dimitrov, y Marko Paniki, preparador físico de Nole.