Comunicado del Partido Justicialista de Corrientes sobre la detención arbitraria del ex concejal Ariel Pereira de Goya.

El Partido Justicialista de Corrientes manifiesta su más profundo rechazo y profunda preocupación a la ilegal e injusta detención que viene sufriendo nuestro compañero Ariel Fernando Pereira. Sin que exista registro alguno en los anales de la jurisprudencia argentina, nuestro compañero Ariel Pereira fue ilegal e injustamente encarcelado por la ominosa sentencia de dos (2) años de prisión de cumplimiento efectivo. No existe antecedente alguno de tan infausta decisión judicial en toda la prolífica historia judicial argentina, siendo este fallo palmariamente violatorio de toda norma legal; constitucional y supranacional que garantiza los derechos de los ciudadanos de nuestro país.

Como si fuera poco, el día cuatro (4) de junio, nuestro compañero Ariel Pereira cumplió efectivamente dos tercios (2/3) de la condena, por lo que –a la fecha- se encuentra legalmente en condiciones de obtener el beneficio de la libertad condicional. No obstante ello, hasta el día de la fecha el Tribunal con competencia en Ejecución de Condena no se ha expedido al respecto, aduciendo meras y absurdas razones de índole administrativas, las cuales no tienen asidero alguno. Ante tamaña arbitrariedad e ilegalidad –absolutamente impensada en tiempos de democracia– el Partido Justicialista de Corrientes quiere expresar su total acompañamiento y solidaridad con el ex concejal de Goya, injustamente detenido, a la vez que solicita a las autoridades judiciales competentes, se avoquen a la inmediata resolución del caso, la cual no puede ser otra que la de ordenar la inmediata libertad del compañero Ariel Fernando Pereira.

Partido Justicialista

Distrito Corrientes