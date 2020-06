Los vecinos del edificio aislado en Corrientes aseguran que las autoridades “ni siquiera saben de qué piso es la persona infectada”. Luego que se confirmara el caso número 98 de coronavirus en la provincia de Corrientes, según informaron el Ministerio de Salud decidió aislar al edificio donde vive el caso confirmado. Minutos después de esta decisión, vecinos del mismo edificio contaron que están en total desinformación y que se enteraron por los medios de comunicación del aislamiento que deberán cumplir. A través de su cuenta de Instagram, una vecina del edificio donde vive el hombre que dio positivo para coronavirus indicó que “nos encontramos que vallaron todo el edificio, nadie nos avisó nada y nos trataron de ignorantes”.

En las historias aparece una segunda vecina, quien indicó que “como vecina me quise informar al respecto, pero no me respondieron las preguntas, no saben cómo hacer, solo nos dijeron que los alimentos nos pueden traer por delivery y dejarlos en la vereda, eso fue lo único certero que me dijeron”.

Las vecinas contaron que la vereda y la calle del edificio “está llena de camionetas de policía, vallaron con las vallas anti disturbios toda la entrada al departamento, cosa que me parece innecesaria. Está lleno de gente vestida de negro, que te trata mal, no te brindan tranquilidad ni mucho menos información, ni siquiera saben de qué piso es la persona infectada”.

Denunciaron que se enteraron “por los medios de comunicación que autoridades del Ministerio de Salud decidieron bloquear el edificio por lo tanto todo el edificio queda en cuarentena, pero no veo al Ministerio de Salud”. En otra de las historias, la dueña de la cuenta manifestó que “esta es la única forma que tengo para que todos se enteren cómo funciona el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, está circulando en los medios que fue el Ministerio que decidió que este edificio se bloquee y todos los vecinos entren en cuarentena, algo en lo que estamos de acuerdo y vamos a acompañar y hacer todo lo que se deba, pero creo que mínimamente nos merecemos que nos informen cuál va a ser el protocolo a seguir”, asegurando que “han pasado más de dos horas y no ha aparecido nadie del Ministerio de Salud”.

Comentó que “la Policía fue quien nos informó que no saben si nos van a hacer los hisopados a todos, ni cuál va a ser el mecanismo, o cómo podemos organizarnos, estamos en total desinformación”.