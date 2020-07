Muralla China no quiere pagar la luz

Mientras la Dirección Provincial de Energía (DPEC), apeló a la solidaridad de los usuarios a que abonen las facturas vencidas, cuatro semanas atrás, el CEO de MURALLA CHINA S.A., Manuel Sussini, se presentó en las oficinas de la entidad energética para pedir que no se le cobre el consumo. El frigorífico adeudaba al mes de mayo 580.000 pesos. Ahora habría tenido el guiño del poder político para evitar el fastuoso pago. El argumento expuesto por Sussini: la crisis económica por el coronavirus.

La empresa cárnica abrió sus puertas en los meses finales de 2019. Actualmente su producción no supera la de un simple matadero por las pocas cabezas de ganados que faena diariamente. Se encontraría con serios problemas financieros, luego de haberse presentado con bombos y platillos como una futura e inmediata exportadora de carnes al gigante asiático. Sin embargo China no lo inscribiría en la lista de sus 19 proveedores programados para el 2020.

Las sospechas de un gran negociado detrás de una pantalla marketinera, crecieron cuando los principales propietarios, dos personas de origen chino oriundas de Ituzaingó (Buenos Aires) eran insolventes, monotribustistas ante la AFIP, y considerados deudores morosos por el Banco Central de la República Argentina. Tanto, que hasta uno de ellos cobraba una Asignación Universal por Hijo. Igual el acuerdo con la provincia se terminó cerrando en febrero de 2019.