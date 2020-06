Municipios en rebeldía no acatarán los permisos del gobierno

En Corrientes, pese a que el Gobierno Provincial otorga permisos para el Día del Padre, varios municipios se cierran a las visitas. Para este domingo se habilitó el traslado entre municipios para que las familias se puedan reunir pero varias comunas ya advierten que no dejarán entrar a los visitantes.

Es el caso de Esquina, donde el intendente Hugo Benítez hizo pública la decisión de seguir “manteniendo el orden, cuidar a la gente y la salud”, y sostuvo que en una situación “delicada” como lo es la pandemia que “supera a la fecha especial”, no es conveniente crear tanto movimiento ni aglomeración.

“El saludo por el Día del Padre debe ser virtual”. Es un día muy importante para todos, pero estamos en el pico más alto y Corrientes no es la excepción”, dijo el jefe comunal.

La intendente de Sauce, Irma Obregón expresó que no se permitirá el ingreso de correntinos que residan fuera de la localidad pese a que tengan el permiso otorgado por la Provincia.