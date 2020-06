Misterio por la ausencia de Lionel Messi

No estuvo en el entrenamiento general del Barcelona a días del regreso de La Liga. El argentino trabajó en solitario en el gimnasio mientras el resto de sus compañeros lo hicieron en grupo. El 13 de junio, el elenco de Quique Setién deberá defender la cima ante el Mallorca. Lionel Messi se entrenó al margen del equipo este miércoles apenas a una semana del reinicio de la Liga y disparó de inmediato una ola de rumores sobre lo que podría ser una posible molesta física del capitán del Barcelona. “Acudió al centro de entrenamiento y realizó una práctica diferente”, informaron fuentes azulgranas. Según la prensa española, el goleador se quedó en el gimnasio siguiendo un plan de los técnicos y preparadores.

El diario AS, apuntó que “continúa realizando una pauta de trabajo de prevención mensual para evitar que se sobrecargue el sóleo y pueda empezar la competición, de aquí a diez días, a pleno rendimiento”. Fuentes del club informaron a diferentes portales que Messi no presentó ningún tipo de inconveniente físico, sino que ya estaba pautado que este miércoles realice tareas en el gimnasio. Es llamativo ya que nunca un futbolista trabaja por separado si no tiene molestias. El rosarino de 32 años estuvo más de un mes y medio parado a principios de temporada por una lesión en el gemelo derecho. El entrenador Quique Setién ha decidido dar un día de descanso a su plantilla, por lo que el equipo azulgrana volverá a entrenarse el viernes y todo apunta que Messi estará junto a sus compañeros sin problemas. El Barcelona volverá a jugar en Liga el sábado con una visita al Mallorca en la 28ª jornada, con la que reanudará el campeonato español tras prácticamente tres meses parado por la pandemia de coronavirus. El equipo azulgrana encabeza la clasificación de La Liga con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Mucho se especuló sobre el futuro de Messi, mientras la pelota estuvo detenida en Europa. La posibilidad de cambiar de equipo fue una constante en los medios internacionales y la incógnita parecía afianzarse cada vez más con el silencio del jugador. El goleador eligió quedarse en el Barcelona. Lejos de cualquier polémica o rumor, el capitán del Blaugrana se mantuvo cautivo para no despertar ninguna preocupación entre la dirigencia catalana. Como la prensa europea había revelado la cláusula secreta que tenía el argentino con el club, los analistas promovieron diversas hipótesis sobre su posible salida. La Pulga tenía la posibilidad de emigrar al término de la temporada actual sin ningún tipo de costo económico. Por tal razón las versiones invadieron al mundo, aunque la única condición era que el jugador realice un aviso formal antes de junio. Messi optó por no ejecutar la cláusula para quedarse en el equipo español que lidera la tabla de posiciones de La Liga y tiene serias aspiraciones a ganar una nueva Champions League.