“Mirá lo que cayó, qué linda sos”

Grave denuncia de abuso sexual en un hospital de Santa Cruz. Fueron algunas de las palabras que recuerda haber escuchado la víctima, una joven de 24 años, mientras la tocaban dos trabajadores del nosocomio. La Justicia se encuentra investigando el presunto abuso sexual simple por parte de dos trabajadores de salud en detrimento de una joven riogalleguense, ocurrido en la madrugada del lunes en instalaciones del Hospital Regional Río Gallegos. La causa cayó en manos del Juzgado de Instrucción N°1 de la Dra. Marcela Quintana, y las diligencias de rigor están a cargo de la Comisaría Primera, donde la joven (24) radicó la denuncia en horas de la noche del martes. Las iniciales de la presunta víctima son G.G de 39 años. Fuentes consultadas indicaron que ya se han secuestrado diversos elementos para avanzar en la investigación, entre ellos la historia clínica de la paciente, el libro de guardia y diversas grabaciones de las cámaras de seguridad del nosocomio.

PRUEBAS

La causa se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas y en este sentido, ya se ha identificado a la totalidad de trabajadores que se encontraban en el hospital cuando sucedió el presunto abuso. Entre ellos hay enfermeros, camilleros, personal de seguridad, entre otros y el hospital instruyó una investigación sumaria para dar con los responsables. Las cámaras de seguridad no se ubican en el sector donde habrían manoseado a la joven -ella tampoco recuerda exactamente dónde fue- y solamente captan los pasillos.

LA VÍCTIMA

Según el relato de la denunciante, ella solamente pudo oír voces y ver a dos hombres -no así sus rostros-, quienes la habrían manoseado mientras se encontraba semi-inconsciente en una camilla. Aparentemente la habrían sedado, aunque esto no pudo confirmarse. Sí se supo que, posteriormente al abuso, le dieron Clonazepam y se solicitó una interconsulta con el Centro de Salud. La joven llegó al hospital acompañada por un familiar, con taquicardia y convulsiones, a las 5. Todavía se encuentra muy traumatizada por lo sucedido. “Mirá lo que cayó, qué hermosa, qué linda que sos”, fueron algunas de las palabras que recuerda haber escuchado mientras la tocaban dos hombres. En tanto, se tomó declaración a familiares de la mujer y se espera en las próximas horas una enfermera, que habría intervenido y visto a los presuntos abusadores, también lo haga en la comisaría. No se descarta tampoco citar al resto del personal del hospital, donde se inició una investigación sumaria.