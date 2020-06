Médicos repudian la referencia de ‘dictadura’ a la cuarentena

La Sociedad Argentina de Infectología repudió la referencia de “dictadura” sobre la cuarentena. Los médicos de la entidad se expresaron a través de un comunicado que dieron a conocer en las redes sociales. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) repudió la referencia a la “dictadura de la infectología” sobre la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Lo hicieron saber los médicos a través de un comunicado. Los infectólogos rechazaron esta postura aun teniendo en cuenta “la supuesta intención de promover el debate” o que “se hubiera dicho en sentido simbólico”. “Ningún rótulo es inocente y el daño que producen el estigma y la discriminación”, aseguraron.

Carta de la Sociedad Argentina de Infectología

“Nosotros los infectólogos respetamos y defendemos todas las profesiones que generan valor social. Especialmente la de los investigadores de laboratorio que tanto colaboran con nuestra tarea. No somos nosotros los que trabajamos diariamente con animales de experimentación, sino con seres humanos. De hecho, la Infectología es posiblemente una de las ramas más sociales de la medicina; la que se ocupa de las enfermedades que afectan a las personas más vulnerables”, comenzó la carta. Continúo: “Nosotros los infectólogos sabemos, como todos los médicos, que las medidas que se toman para preservar la salud de un paciente -o de una sociedad- tienen costos transitorios en términos de libertades y actividades permitidas. La toma de decisiones basada en el análisis de riesgos y beneficios nunca deja de tener en cuenta todo lo que se gana y todo lo que se pierde. Es de esta forma que intentamos cada día cumplir de manera honesta nuestra actividad como médicos asistenciales y en forma desinteresada en el rol solicitado de asesoramiento sanitario a las autoridades”.

“Nosotros los infectólogos también sufrimos las consecuencias económicas de esta situación, no estamos aislados del resto de la sociedad, y tenemos familiares y amigos que la sufren. Estamos, al igual que otros colegas, expuestos al riesgo, en la primera línea atendiendo a las personas enfermas”, añadieron desde SADI. Concluyeron: “Pero lo más importante, es que creemos firmemente que estamos en el momento de aportar al bien común en lugar de dividir. Alentar a la persecución laboral, judicial y mediática no es el camino. La asignación injusta de culpas no va a mitigar las consecuencias de la pandemia, por el contrario, profundizará las mismas al promover el miedo y afectar la libertad y dignidad en el ejercicio de la especialidad”.