Me encerraron y alejaron de mi familia ocho meses injustamente

“Me encerraron y me alejaron de mi familia por ocho meses de manera injusta”. El exconcejal Ariel Pereira aseguró en charla con Wilfredo Oviedo por FM Best (100.7) que “nunca presenté documentación apócrifa. Eso quedó demostrado en el juicio político y en el juicio penal. Pero no importaba nada más que lograr páginas y páginas en los medios sobre el procedimiento judicial. Sin embargo, cuando salí libre fueron muy pocos los diarios que lo publicaron. Me encerraron y me alejaron de mi familia por ocho meses de manera injusta”, denunció.

El abogado de Pereira, Pablo Fleitas, denunció que “lo que pasó en Goya fue una cuestión de la cual no existe precedente. Que tres magistrados pongan por escrito como fundamento en sus resoluciones: que Ariel Pereira era condenado por pertenecer a un partido político”.

“Y no sólo eso, sino que, para agravar la condena, lo mandaron a cumplir la condena en forma efectiva, en un acto jurídico inédito utilizando como fundamento que la compañera de Ariel pertenecía al mismo bloque partidario. Lo llamativo de la causa de Ariel es que es la primera sentencia con contenido netamente político. Por eso se lo caratuló como un preso político. Porque la misma justicia lo ubicó allí”, manifestó Fleitas.

El abogado señaló que la causa inicial se inició únicamente sobre Pereira, aun considerando que había otras 19 personas en la misma situación legal, surgida a partir de un informe del tribunal de cuentas goyano.

“Además hay un magistrado que intervino en una segunda causa investigando a Ariel y que intervenía al mismo tiempo en el tribunal juzgándolo por otra causa anterior por el mismo tema. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ni tener dos causas por ello”, afirmó Fleitas.

TODO ARMADO

“Es hora de que empecemos a comunicar cada causa judicial armada”.

Acompañado por legisladores nacionales y provinciales, intendentes, autoridades del PJ y del Frente de Todos, referentes y militantes, el ex concejal goyano denunció haber sufrido persecución política y exigió una mayor independencia de la justicia. Se creará un observatorio judicial para analizar causas contra opositores.

En la sede del Partido Justicialista de Corrientes, referentes del PJ y del Frente de Todos brindaron una conferencia de prensa de encabezada por Ariel Pereira, en la que exigieron una mayor independencia de la justicia y remarcaron su postura sobre la situación procesal del exconcejal goyano, recientemente liberado.

“Hay cosas que todos sabemos que pasan en esta provincia y que nadie las dice, porque sabemos cómo es el amiguismo. Es hora que empecemos a comunicar cada causa judicial armada, tenemos que mostrar un despertar. Quiero sentirme orgulloso de mi partido y que empecemos a tomar definiciones”, señaló Pereira, quien además pidió el envío de informes sobre diversas causas a los órganos institucionales competentes.

Legisladores nacionales, provinciales, intendentes, autoridades partidarias, referentes y militantes repudiaron la detención, a la que calificaron como arbitraria y con fines políticos y persecutorios, que confinó exconcejal de Goya Ariel Pereira a ocho meses de privación de su libertad.

El delegado normalizador del Partido Justicialista, Julio Sotelo, tras abrir la conferencia aseguró que “desde el justicialismo queremos advertir que vamos a tomar todas las medidas que se consideren necesarias para resguardar a todas las personas que están siendo mal investigadas pero que la justicia actúe con total independencia como corresponde. Este caso pone en autos la parcialidad con que se maneja la justicia correntina”.

“Esto es para empezar a poner en autos la parcialidad con que se maneja la justicia correntina”, aseveró Sotelo, quien recordó además el caso de Angelina Lesieux, “a quien no quisieron darle la libertad provisoria teniendo en cuenta que tiene hijos menores. Es una crueldad”, manifestó el delegado normalizador. El diputado nacional, José Ruiz Aragón aseguró que existen “ciertos sectores de la justicia con evidente parcialidad en causas judiciales vinculados a la política. Cada vez que se acerca un proceso electoral hay una participación influyente de algunos sectores de la justicia y siempre sobre el sector político que se opone al espacio gobernante”, manifestó.

Durante la conferencia de prensa y tras el pedido de Pereira, se anunció la creación del Observatorio judicial para analizar causas que podrían encuadrarse en esta situación, considerando casos actuales y precedentes. El organismo estará integrado por legisladores nacionales, provinciales, abogados y especialistas en materia legal.

Estuvieron el delegado normalizador del Partido Justicialista, Julio René Sotelo; los diputados provinciales, Miguel Arias, Marcos Otaño, Tatín Acevedo, Félix Pacayut, Marcos Bassi; el senador provincial Martín Barrionuevo; los diputados nacionales José Aragón y Jorge Antonio Romero. Los intendentes justicialistas, Diego Martín Caram, de Mercedes; Vilma Ojeda, de San Isidro; Richard Valenzuela, de San Luis del Palmar; Leonardo Aguirre, de Yofre; José Tata Sananez, de Santa Lucía; el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, y el ex intendente goyano y actual titular del CDR Corrientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gerardo Bassi. También acompañaron el titular de Migraciones Ataliva Laprovitta y la ex diputada nacional Araceli Ferreyra.

MANEJOS DISCRECIONALES

Pidieron evitar “manejos discrecionales” de fondos y en la justicia. En referencia a la parcialidad con que se maneja el Gobierno de Corrientes, el intendente de Mercedes, Daniel Caram sostuvo, en referencia a la situación del municipio de Yofre: “Pido que reclamemos los fondos que nos mandó el Presidente de la Nación. Y que todo lo que se reciba de Nación sea coparticipado a todos los municipios sin banderías políticas”.

El senador provincial Martín Barrionuevo brindó un informe sobre cuestiones vinculadas a lo presupuestario, y sobre “el apoyo que está teniendo el gobierno nacional para con los correntinos”.

“El Estado nacional está haciendo un esfuerzo para acompañar al estado provincial en esta pandemia. Hay un compromiso firmado en más de un decreto del gobierno nacional de enviar mediante un mecanismo de Aportes del Tesoro Nacional cerca de 2.200 millones de pesos a la provincia”, recordó Barrionuevo.

El legislador arremetió contra los legisladores oficialistas: “mientras algunos legisladores reclaman y cacarean para arriba, también les decimos que se miren. Porque los fondos que llegan a la provincia no son coparticipados y es eso lo que venimos a exigir para que no se dé esta discrecionalidad en momentos en que los municipios necesitan certezas para el pago de sueldos”.

A esto le agregamos la enorme discrecionalidad que tiene que ver con el pecado del intendente de Yofre de plantarse en su posición y defender lo que él entendía que era lo que correspondía hacer en su localidad.