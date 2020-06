Más de 10 mil personas concluyeron el aislamiento preventivo

En Corrientes no se registraron contagios de Coronavirus en las últimas 24 horas. Hay un caso sospechoso internado en el Juan Pablo II, se encuentra en estado clínico estable. 1.814 personas se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio.

El informe epidemiológico de la Provincia consigna que no hubo nuevos casos de Coronavirus, el acumulado de positivos se mantiene en 116, se han recuperado 102 personas que fueron dadas de alta. Continúan activos 16 casos positivos, de los cuales dos se encuentran internados en el Hospital Llano en condición clínica estable.

Los otros 12 pacientes se recuperan aislados en sus domicilios en buen estado de salud. Hay un caso sospechoso internado en el hospital Juan Pablo II en condición clínica estable. Permanecen en aislamiento preventivo obligatorio 1.814 personas y han concluido esa condición a la fecha 10.145 personas.

El Comité de Crisis, reitera que es una instancia clave de la Pandemia con una muy fuerte ola de contagios en diferentes lugares de país, no así en Corrientes, por lo que es necesario mantener intactas y con mucha responsabilidad todas las medidas preventivas.