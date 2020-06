Los deportistas olímpicos vuelven a entrenarse

Detalles de la flexibilización en la cuarentena. Delfina Pignatiello había mostrado su malestar por no entrenarse en la pileta. Es un hecho: los deportistas olímpicos y aquellos que estén con posibilidades de acceder a Tokio 2020 podrán volver a entrenarse. Tras una reunión virtual entre varios atletas y dirigentes, este sábado se anunció oficialmente un esquema específico de prácticas. Una buena noticia para los argentinos que buscan ponerse en forma para la máxima cita del deporte mundial que tendrá lugar en 2021. El tema sonó con tanta fuerza los últimos días que incluso el Presidente Fernández se mostró atento a lo que pudiera acontecer. Zoom fue la plataforma elegida para una charla en la que participaron diversos protagonistas del deporte nacional: Matías Lammens (Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación), Gerardo Werthein (presidente Comité Olímpico), Inés Arrondo (secretaria de Deportes), dirigentes de distintas federaciones y atletas y entrenadores de renombre como Diego Schwartzman, Rosario Luchetti, Santiago Lange, Paula Pareto, Germán Chiaraviglio, Santiago Gómez Cora, Sergio Hernández, Carlos Retegui y Gustavo Roldán.

Lammens y Werthein informaron que los deportistas olímpicos y aquellos que tengan posibilidades de clasificarse a Tokio están autorizados para volver a entrenar en el ambiente que les resulte más natural según la disciplina. “Después de varias semanas de un trabajo conjunto riguroso con el Comité Olímpico y con las federaciones pudimos encontrar esta solución para que nuestros deportistas olímpicos reinicien su preparación para los Juegos. Los entrenamientos se van a llevar adelante con protocolos muy estrictos, el objetivo es que lleguen en las mejores condiciones a Tokio, pero cuidando la salud de ellos y de toda la población”, aseguró Lammens. Quienes estuvieron en la charla le detallaron que se habló mucho de las “hojas de ruta”. En la mayoría de los competidores la angustia se había hecho muy visible los últimos días. De las sonrisas y los esfuerzos iniciales al entrenar en casa se pasó -naturalmente- al fastidio, a la incertidumbre. Las recomendaciones que llegaron tras la reunión virtual son muy específicas. Se aclara que todos los deportistas estarán obligados a usar la aplicación “Cuidar” y renovar allí la información sanitaria.

Los atletas podrán trasladarse a las provincias que no sufren coronavirus y además tienen permitidas las actividades deportivas. Hasta hoy, apenas un puñado de olímpicos se están entrenando en zonas que fueron relajando el aislamiento: algunos ejemplos son la tiradora Fernanda Russo (La Rioja), el maratonista Eulalio Muñoz (Chubut) y el ciclista Catriel Soto (Entre Ríos).

En cuanto al Cenard, emblema del deporte argentino, deberán ser todavía más cuidadosos. Se sabe que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires son las zonas de mayor índice de contagios del país. El Hotel Pedro Quartucci, que está dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, estuvo en el inicio de la pandemia como centro de reserva hospitalario para los contagiados de coronavirus. Apenas se inició el aislamiento, funcionó durante un fin de semana como resguardo para turistas varados. “Se abrirá selectivamente sin el uso de los vestuarios. El hotel, por supuesto, no estará abierto”, explicó Werthein. Al Cenard sólo podrán acceder para cumplir con sus entrenamientos, en horarios determinados y por grupos, los deportistas que representan a las federaciones y asociaciones que elevaron el pedido respectivo de uso en esta instancia. Retegui reveló más detalles de la charla virtual. “La recomendación para el Cenard es que se tenga un sistema fuerte de sanidad que incluirá un termómetro para efectuar un chequeo y también una burbuja sanitaria”, remarcó.

El caso de Las Leonas que son dirigidas por Chapa es un ejemplo de lo que podrá ser el destino de los deportes individuales y por equipo, en el que se deberá especificar el lugar de alojamiento y entrenamiento. “Es muy posible que podamos viajar a Mar del Plata con las chicas. La verdad es que estoy muy contento, dado que el deporte está en la agenda política del país, y fundamentalmente el deporte olímpico”, indicó el entrenador. Las próximas horas, el Ministerio de Salud de la Nación deberá aprobar los protocolos presentados por cada una de las federaciones y asociaciones, y a partir de ahí, se definirán los detalles de las condiciones en que se producirán esos regresos, como ser los escenarios, horarios y modalidades de los entrenamientos, luego de la aprobación de las excepciones por parte del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En la reunión también se aseguró que habrá posibilidades de trasladarse al exterior. Un ejemplo de esto último es Nadia Podoroska. La tenista viajó las últimas horas a Alicante, en España. “Sin dudas estos son momentos difíciles. Hablamos que ni siquiera se puede abrazar a un ser querido. Soy agradecida y son muchísimas las personas que me han ayudado a atravesar y saber llevar esta cuarentena. Me han dado esa energía y motivación que se necesita para levantarse a entrenar sin saber cuándo vas a volver a competir o incluso peor: a pisar una cancha de tenis. No fue un trabajo fácil, porque es algo que nunca antes se había hecho. Eso significa ‘saber adaptarse’, superarnos, salir de la zona de confort. Son valores que el tenis nos enseña cada día”, expresó la medallista de oro en Lima 2019 en su cuenta de Instagram. Así, Peque ya se acopló en Alicante a sus entrenadores Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi.

Analizando distintas alternativas, el diálogo entre las autoridades nacionales y las distintas federaciones llevaba un par de semanas. Lógicamente, desde el lado dirigencial primaba la cautela ante el avance de la pandemia. Las últimas horas varios de los atletas volvieron a alzar sus voces y el eco de esas palabras tuvo su efecto en las entrañas del deporte. A tal punto que Pignatiello, angustiada, llegó a decir que estaba pensando en no participar en Tokio. “Saber que podría llegar a los Juegos Olímpicos sin preparación me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad ni siquiera de prepararme para la cita olímpica y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo”. Los atletas, ahora, volverán a su hábitat natural.