Los bolsos vacíos con millones

El último jueves 21 de mayo en horas de la siesta, entre las 14:00 y las 15:00, el Centro de monitoreo municipal de Mercedes detectó que un utilitario se estacionó en la barrera de uno de los accesos a esa localidad ubicada a metros de la ruta nacional 119, bajaron dos personas que caminando la cruzaron, mientras otro vehículo se les acercó, le entregó algo, y continuó viaje. Por el extraño movimiento que se observó a través de las cámaras se dio aviso a la policía, la que intervino minutos después ante la posibilidad que se esté violando la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en un lugar sensible de la ciudad. Ambas personas fueron trasladadas a la comisaría. Allí se procedió a la demora de uno de ellos, Fabián Zarate, un conocido comerciante de la localidad con antecedentes penales, quien, al serle requisado el bolso que llevaba, se descubrió que en su interior había alrededor de seis millones de pesos. Tras conocerse algunos detalles a través de los medios de prensa, la información judicial terminó asegurando que no era tanto el dinero y hasta insignificante, contradiciendo el dato lanzado por la propia policía, la que estuvo desde un principio en el procedimiento. Finalmente nunca se pudo confirmar el monto por el cerrojo que puso la justicia, la que jamás quiso hablar del episodio con el periodismo. Todo después se ocultó.

El Fiscal Rural, Gerardo Humberto Cabral, en turno en ese momento, ordenó solamente el secuestro del vehículo y abrirle una causa Zarate solo por violar el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) concediéndole la libertad a las 24 horas. El acompañante, un joven abogado del foro local, identificado como Walter Kübacher, nunca fue demorado.

Después se supo que Zarate estuvo preso un tiempo acusado de narcomenudeo. Hoy tiene un interesante local de venta de bicicletas.

Tanto el Fiscal como posteriormente la jueza Margarita López Rivanedeira, le bajaron el monto, a casi significante, al efectivo que trasportaba en sus mochilas Zarate.

La idea era evitar comunicarle a la justicia federal, la que hubiera actuado ante un posible caso de evasión tributaria, lavado de activos, o posible narcotráfico por los antecedentes de uno de los involucrados. Tampoco hubo noticias, si se justificó la procedencia del dinero con facturas legales. Hubo una negativa sistemática de la justicia local de informar a la prensa sobre el procedimiento. El vehículo fue secuestrado, no así, el dinero. ¿Alguien llamó y pidió protección?

¿LOS BOLSOS VACIOS?



Siempre se habló de bolsos, los que fueron llevados a la Comisaría 2 de la ciudad junto con su propietario en el marco del procedimiento. Inmediatamente surge un primer interrogante: si el dinero era muy poco, para que Zarate tenía bolsos, si no iba cargar nada dentro de ellos. La segunda duda: el sospechoso tampoco iba de viaje, porque estaba prohibido salir de la ciudad por la pandemia del coronavirus, como para pensar que cargaba ropa en sus mochilas. Y el tercero, que extrañamente estaba acompañado por otra persona de profesión abogado, a metros de la carretera nacional.

La versión policial al periodista Javier Ponce que trabajó sobre el episodio, es que en el interior encontraron alrededor de $6000000 y $50000 en varios cheques. Días posteriores el Fiscal Cabral evadió una y otra vez al periodismo. Tanto que había reprochado a las fuerzas de seguridad por haber soltado prenda de lo que, al parecer, era lo que realmente sucedió. Un dato que llamo la atención es la publicación en las redes sociales del abogado, Esteban Caram Bechara ligado al radicalismo y al ex gobernador Ricardo Colombi, quien criticó (ver foto) duramente la intervención del centro de monitoreo municipal por haber escrachado a un “laburante” como Zarate. A cerca de un mes del hecho, nada más se supo de los millones, que para el ministerio público que debía investigar su origen, nunca existieron, aunque sin querer, se le escapó la tortuga.