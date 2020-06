Levantaron la restricción del tránsito en la Costanera

La medida duró menos de 24 horas, ya que se consideró la necesidad de flexibilizar las actividades para aquellas personas que no realicen actividades físicas. Los pasajeros no podrán descender de los vehículos y habrá estrictos controles en la zona.

En el marco de las medidas de prevención que se están implementando en la ciudad a fin de evitar la circulación ante la situación epidemiológica por el covid-19, desde la Dirección de Seguridad Metropolitana informaron que el comité de crisis resolvió suspender la medida que prohibía el tránsito sobre la costanera a horas de su implementación.

También informaron que se realizaron controles para evitar que la gente se instale sobre todo el tramo, conducta que no está autorizada.

La medida fue adoptada dada la gran cantidad de personas que permanecían en la zona realizando actividades físicas fuera de horario permitido y también por la afluencia de vehículos cuyos pasajeros descendían a mirar el río o tomar mate entre otras acciones.

Con relación a la restricción del tránsito que se estableció ayer sobre avenida costanera de 13:00 a 22:00, el director de Seguridad Metropolitana, comisario general César Fernández, señaló desde El Litoral que “si bien en principio se determinó la medida, en las últimas horas el comité de crisis dio marcha atrás y resolvió ser un poco flexible y permitir el ingreso de los vehículos a la costanera”.

“Nosotros intensificaremos los controles en todo el tramo, ya que tenemos muchas personas que están haciendo actividades físicas. Es importante que entiendan que los vehículos podrán circular, pero los pasajeros no pueden descender de los vehículos”, aclaró Fernández.

Sobre los fundamentos del retroceso en la medida el policía informó que de acuerdo a la evaluación del comité de crisis y dada la flexibilización de las actividades, es necesario permitirle a todos que puedan recrearse.

En cuanto a las causas que llevaron en un primer momento a tomar la decisión de restricción en todo el tramo de la costanera, de 13:00 a 22:00, sostuvo que “en los últimos días vimos mucha gente que llegaba en vehículos y se instalaba, lo que no está permitido”.

“En principio se estableció por la gran cantidad de personas que circulan por la zona una vez concluidos los turnos. Se levantaba el operativo y se producía una gran afluencia de personas trotando sin permiso y vehículos en masa, sin el compromiso social que pedimos. Todos los que circulaban estaban actuando sin permiso, ya que estas actividades no están habilitadas”.

En esta zona de la ciudad las personas realizan caminatas, trotes y también pueden andar en roller, pero de 14:00 a 19:00, con autorización que también deben requerir los ciclistas.