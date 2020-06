Leo Mayer después de 100 días

Mayer regresó a la actividad después de más de 100 días. Leo volvió a entrenarse en una cancha. El correntino cumplió con una rutina de 40 minutos. “Hay que ir de a poco para que no te pase nada”, comentó en una charla. El Yacaré hizo un repaso de su carrera en el circuito y en la Copa Davis.

“De a poquito, 40 minutos, no se puede hacer más. Hay que ir de a poco para que no te pase nada”, comentó el tenista correntino en una charla que tuvo a través de Instagram, con Carlos Morel, uno de los profesores del Corrientes Tennis Club.

El correntino tiene autorización y se encuentra entre los potables tenistas para acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Empecé con la cuarentena a la vuelta de la Copa Davis, de Colombia. Desde ahí que no entrené, llevaba más de 100 días que no jugaba al tenis”, agregó el Yacaré que se encuentra en el puesto N°118 del ranking de la ATP.

Mayer montó un mini gimnasio en el balcón de su departamento en la Ciudad de Buenos Aires, donde ejercitó la parte física.

Desde el miércoles pasado se reencontró con el rectángulo de juego. “Ahora se pueden dar lesiones. De acá a un mes podría jugar un poco más fuerte y entrenar todos los días”, comentó el campeón de la Copa Davis.

“¿Cómo fue ese primer encuentro? Empezamos cortito, a calentar la mano, la muñeca también. Y cuando jugamos desde el fondo de la cancha, de revés, las primeras 10 pelotas, se fueron afuera. Era una cosa de decir ‘yo nunca jugué al tenis’. ¡Empece de 0! Yo matándome de la risa. A los 15 minutos ya le pegaba bien. Pase de jugar a full a una Copa Davis, o no jugar el tenis”, describió entre risas Mayer, quien ostenta do títulos de ATP.

“Hay que ir tratando de agarrarle el ritmo y para que no te duela tanto la mano.” insistió el Yacaré Mayer, quien también es un apasionado de la pesca deportiva.

El correntino reconoció que le encantaría jugar un torneo profesional en el Tennis Club, antes de su retiro.

MÁS CASOS EN SERBIA

El tenista croata Borna Coric y otros dos entrenadores que participaron del Adria Tour resultaron positivos de coronavirus, un día después del primer caso registrado por el jugador búlgaro Grigor Dimitrov, informaron las autoridades de Croacia.

Sime Vickovic, jefe del Comité de Crisis de la ciudad de Zadar, donde tuvo lugar la segunda etapa del torneo exhibición, informó que esas tres personas fueron positivas sobre las 19 que fueron evaluadas inicialmente.