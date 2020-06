Le quemaron la nariz con una plancha por su jubilación

Este lunes cerca de las 7:30 tres delincuentes ingresaron a una propiedad en colonia “La Venta” en la localidad correntina de Mocoretá; y lo quemaron la nariz con una plancha para robarle su jubilación. En primer lugar los delincuentes encuentran a la hermana de Orlando Beber, que estaba dándole de comer a sus animales, le pegan y le piden dinero. La encierran en unos de los cuartos de la casa y después de varios golpes la ataron a una silla y le cubrieron la cabeza para que no pueda verlos. Luego encuentran a Orlando al cual también le piden dinero y lo golpean; como ésta familia no tenía ninguna suma porque los últimos tiempo no pudieron vender frutas, solo lograron robarle el cobro de sus jubilaciones que rondaría entre los 10 y 12 mil pesos.

Este hecho se conoció merced a un vecino que fue hasta esa finca para hablar con Orlando Beber y notó que estaba la luz prendida de afuera, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y llamó a la policía, que acudió al lugar alrededor de las 10:00 de la mañana. Ahora Beber y su hermana se encuentran internados con suero, en un estado de shock por lo acontecido, a Don Orlando además de los golpes de puño que le propinaron, le quemaron en la punta de la nariz con una plancha. Además le robaron dos armas de fuego viejas, un rifle y una pistola. Lograron detener a cuatreo personas pero aún no se sabe si son los autores del hecho.