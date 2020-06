La propuesta de Paulo Dybala para erradicar el racismo

El jugador habló sobre su educación, incidentes sufridos y sobre lo que deberían hacer las autoridades y los jugadores. El futbolista Paulo Dybala es reconocido como uno de los mejores jugadores de la actualidad. Con un nivel más bajo en la temporada anterior, la “Joya” supo reencontrar su lugar y conforma, con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín, uno de los tridentes más artilleros de Europa. En una extensa entrevista con CNN, Dybala reflexionó sobre el racismo y cómo envuelve al deporte más visto del mundo. Primero afirmó que él tuvo una educación donde la raza no era algo importante y valoró su crianza. “Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel”, explicó.

Le recordaron el incidente que sufrió su compañero de equipo, Moise Kean, en un encuentro contra el Cagliari el año pasado. En ese partido, hinchas del equipo rival le gritaron cantos racistas al jugador. “Realmente no fue fácil para él y he experimentado varias situaciones de racismo con otros compañeros de la Juventus en otros estadios”, remarcó. Luego habló qué las autoridades debían buscar una solución e imponer castigos más duros ante estos eventos. “Si no es así, seremos nosotros los jugadores los que tendremos que tomar medidas en nuestras propias manos para que esto no continúe sucediendo. Porque estamos hablando de uno de los campeonatos más grandes del mundo, donde millones de personas están viendo y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente se envalentona y continúa haciéndolo”, concluyó.

Hablando de su juego, se mostró contento por la recuperación de nivel que tuvo este año. “Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no querían que siguiera jugando aquí. Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos estaban el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció París Saint Germain”, comentó el argentino. Continuó, refiriéndose a su contrato: “Con la llegada de Sarri crecí mucho. El equipo comenzó a jugar al fútbol mucho mejor; eso hizo quedarme y he tenido un gran año hasta hoy. Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido no es fácil para el club, pero otros jugadores también han renovado. En algún momento, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus”.

Después se le preguntó por si miraba con buenos ojos una posible llegada al Barcelona. Él respondió: “Sería muy agradable, pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores. La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi aún más grande”, cerró.