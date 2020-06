Lo afirmó Horacio Ricardo Colombi. El tres veces gobernador de Corrientes criticó la cuarentena implementada en el país contra el coronavirus. Se mostró en contra que el gobierno nacional no cuente con un presupuesto oficial, y pidió que la provincia de Corrientes “no sea discriminada por la Nación”. Colombi cargó contra la cuarentena que se implementa en Argentina, opinando que “deja mucho que desear”. Consideró que “la pandemia está tapando muchas cosas, que son igual o de más importancia que el coronavirus”. El senador provincial, criticó que el gobierno nacional no cuente con un presupuesto oficial, ya que para él eso lleva a que las provincias “no sepan con cuánto recursos van a contar, y cada distrito tiene una incertidumbre muy grande. Además deja muchas dudas en la administración de los gastos del Estado”.

En cuanto al apoyo de Nación para Corrientes, Ricardo Colombi dijo que acorde a lo que le informó Gustavo Valdés “gran parte de los recursos que se habían anunciado en su momento para la Provincia, se han direccionado 30% aproximadamente”. “Espero que no se tome a la provincia de Corrientes como a Mendoza, Jujuy, Capital Federal, con un criterio que sufrimos antes, porque esta situación en particular amerita que la Nación trabaje por igual con todas las provincias”. El presidente del radicalismo correntino consideró que hay diferencias políticas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. “Hoy el presidente tiene el gobierno, pero no tiene el poder”, y apuntó que hoy “hay un doble comando a nivel nacional, hasta antes de asumir”. Añadió diciendo: “fíjense quienes cubrieron los principales cargos de la administración nacional y a quienes representa. Los proyectos que están avanzando y cuáles son sus ideologías”.

Por las escuchas ilegales que se le acusan a Mauricio Macri, el legislador correntino respondió que “este tipo de acciones no debe ser permitido en democracia, y si existió que investigue la Justicia”. Sobre esta cuestión, también dijo que “es para desviar la cuestión de fondo del país como ser la deuda, inflación, dólar, crisis y la situación institucional”.