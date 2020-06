“La ley es muy clara y está a mi favor”

Rubén Bassi y su asunción: “Todo esto lo viví con la certeza que la ley era muy clara y a mi favor. La ley es una sola, no podía haber una interpretación diferente en esta oportunidad”, aseguró tras asumir como senador provincial al tiempo que reivindicó que la “igualdad de género es un emblema del justicialismo y un legítimo reclamo de las mujeres”.

“Todo esto lo viví con la certeza que la ley era muy clara y a mi favor. La ley es una sola, y a veces puede tener distintas interpretaciones, pero ni siquiera podía haber una interpretación diferente en esta oportunidad”, indicó Bassi ante la prensa.

Sobre si esta cuestión de su asunción dividió al PJ, señaló que “todo eso trajo al debate un tema que en justicialismo es emblema que es igualdad de género y eso vamos a seguir defendiendo. Necesitamos igualar entre hombres y mujeres y creo que es un legítimo reclamo de las mujeres”.

Respecto de su relación con Patricia Rindel, quien era la otra persona que reclamaba la banca, sostuvo que “con ella tengo amistad política de muchos años, personalmente no tengo absolutamente nada”.

“Siempre dije que si le tocaba jurar a ella yo iba a estar acá para saludarla. Me hubiese gustado que hoy esté ella”. Comentó que “yo tengo un bloque. Con el PJ hay cosas que nos unen, hoy nos unió el debate… y bueno cada uno tendrá que recapacitar porqué voto y cómo voto no siguiendo la ley vigente”.

Sobre sus reclamos para ser incluidos en las comisiones que estaba su predecesora, Nancy Sand, el flamante legislador subrayó que “eso lo hice porque yo no estuve presente y quien no está presente no puede reclamar sus derechos y hoy quiero integrar las comisiones que integró Nancy San porque es lo que corresponde”.

“El cuerpo no estaba completo, seguramente esto lo vamos a conversar en las próximas reuniones de labor parlamentaria”, cerró.