La enorme fe de los correntinos es una herramienta esencial

“Para cumplir mi tarea pastoral”. A horas de ser consagrado como Obispo Auxiliar de Corrientes, Monseñor José Larregain adelantó los desafíos de su nueva misión. “Hay que tratar de animar, confortar, dar esperanza en medio de esta situación tan difícil. Mucha gente me manifestó la alegría de esta designación en medio de tanta tristeza”.

“Voy a ayudar en aquellas tareas que sean necesarias, junto a Monseñor Stanovnik”, sostuvo.

Sobre el rol que pretende llevar adelante en su misión pastoral, destacó que “quiero ser un hermano franciscano que comienza una nueva etapa donde se nos invita a ensanchar las fronteras y abrir el corazón en esta nueva realidad”.

Sobre la religiosidad del pueblo correntino, Monseñor José Larregain sostuvo que “la fe de los correntinos es una herramienta esencial. Es muy buena la convocatoria de fe, las peregrinaciones, no en todos lados del país se ve esto, como el compromiso de la gente con las actividades pastorales y parroquiales”.

LA IGLESIA EN LA PANDEMIA

Con respecto al lugar que ocupa la Iglesia en medio de esta pandemia, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Corrientes consideró que “tiene un gran desafío en lo social con la pandemia del coronavirus, sobre todo en los lugares más complicados”.

“Es un gran desafío, es emocionante ver cómo la gente ayuda eso es muy bueno”.

CORRIENTES

Sobre lo que conoce de Corrientes, Monseñor José Larregain, describió que “algunas veces visité reuniones por encuentros de las familias franciscanas, y es muy bonito la apertura del correntino, de recibirte bien, como si nos conocieran de siempre”.

“Además es muy grande la cultura de Corrientes, su música, sus cantantes, sus artistas”, destacó.

“Espero me puedan acompañar en ésta misión que empiezo. Y lo hago junto a mi hermano Monseñor Andrés, con quien además compartimos el hecho de ser franciscanos”, señaló.