La directora del Teatro Colón tiene coronavirus

Es María Victoria Alcaraz. Tras realizarse el estudio pasó el fin de semana en aislamiento en un hotel y el domingo a la mañana le confirmaron que el resultado era positivo. Desde fuentes oficiales explicaron que no presentó síntomas y se encuentra en su domicilio cumpliendo el aislamiento obligatorio.

Alcaraz se sometió hace una semana a un hisopado luego de enterarse que un pariente con el que había tenido contacto estrecho se había contagiado.

Tras realizarse el estudio pasó el fin de semana en aislamiento en un hotel y el domingo a la mañana le confirmaron que el resultado era positivo. Horas más tarde, le permitieron continuar con su recuperación en su casa dado que no presentó síntomas.

El Teatro Colón indicó que la funcionaria no estuvo en contacto con ningún compañero de trabajo y tampoco fue al edificio. El establecimiento sigue cerrado desde el inicio de la pandemia.