Imputan al Director del Penal 6 por abuso sexual  

Escándalo en el Servicio Penitenciario Provincial. Una guardicárcel denunció al Director de la Cárcel de San Cayetano por abuso sexual. El hecho sucedió el pasado martes de 19 de mayo en horas de la siesta (13:30). El involucrado ya estuvo en su momento detenido, sospechado de participar en el armado del homicidio de un famoso recluso en la Unidad Penal 1 en el 2004. La uniformada, una suboficial auxiliar, les había comunicado a sus superiores de lo ocurrido, pero desde la cúpula Penitenciaria les sugirieron no dar curso a la acusación, para no dañar la imagen de la institución, y ante posibles represalias que pudieran surgir. Había sido convocada a una reunión en la Jefatura del organismo. Posteriormente junto a su pareja, quien también pertenece a la fuerza, fueron trasladados a la guardia del Hospital Psiquiátrico, San Francisco de Asís. No obstante, la situación laboral del abusador, quien ya tuvo quejas por episodios similares, no se modificó, observándose tener una cierta protección interna de las autoridades. Horas atrás, la víctima decidió presentarse con su abogado ante la Fiscalía en Turno (Mónica Espíndola Instrucción 3), a radicar la denuncia.

La carátula del expediente sería abuso sexual simple, aunque agravado por la calidad del autor, el sub-alcalde Alejandro Ariel Ramírez, superior en jerarquía, aunque el dato más relevante, es la imputación por encubrimiento del posible delito, contra la Inspectora General, Ana María Aurora Canteros, actual Subjefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.

Según la denunciante todo ocurrió en la oficina de Ramírez donde fue encerrada, y posteriormente manoseada en su cuerpo con violencia y cierta perversidad por varios minutos.

Hasta donde pudo averiguar 1588, el próximo viernes se ampliaría la acusación al aparecer nuevos elementos.