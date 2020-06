Horacio Rodríguez Larreta dio negativo de Coronavirus

Tras el contagio comprobado de María Eugenia Vidal. Lo confirmaron fuentes oficiales. Se había realizado el test en la noche del martes tras la confirmación del positivo de la ex gobernadora, con quien se había reunido el viernes. Tras el positivo de coronavirus de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el test que le realizaron en las últimas horas a Horacio Rodríguez Larreta dio negativo, según confirmaron fuentes oficiales.

El jefe de Gobierno porteño se había reunido el viernes con María Eugenia Vidal, Martín Lousteau y Emilio Monzó, por lo que todos los dirigentes debieron realizarse el hisopado. El martes, la ex gobernadora confirmó que había dado positivo del nuevo coronavirus luego de hacerse el examen por una reunión que mantuvo la semana pasada con Alex Campbell, el legislador provincial de Juntos por el Cambio que contrajo la enfermedad.

“Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias”, expresó Vidal pasada la medianoche en su cuenta de Twitter.

Vidal compartió un almuerzo el viernes con Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau​ y Emilio Monzó, en Uspallata, la sede central del Gobierno de la Ciudad. Allí analizaron la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la pandemia. Por eso, el jefe de Gobierno porteño, el senador y el ex titular de la Cámara de Diputados debieron someterse a testeos.

La cadena de posibles contagios podría también involucrar al ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña​, quien recientemente estuvo reunido con Rodríguez Larreta.