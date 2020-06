Hermano de intendente: de mendigo a millonario

En una polémica decisión el municipio de Mburucuyá resolvió recuperar terrenos fiscales, retirando las chacras de puebleros afincados hace más dos décadas, donde plantaban y criaban animales. Tras el informe de Noticias Taragüí (NT), el intendente Pablo Guastavino se apuró en publicar la medida en el Boletín Oficial del último 2 de junio, semanas después de haber empezado a aplicarla, y a desalojar a los vecinos de sus plantaciones y criaderos. Asimismo se olvidó de trasladarla a los medios de prensa como establecen las normas de comunicación constitucional.

Insólitamente de esos sitios recuperados por la municipalidad, uno de 50 x 50 metros, fue a parar a manos del hermano del jefe comunal, Willy Guastavino, quien edifica una verdadera muralla china (ver video), donde según dicen, cimentará su casa. Está persona tiene un sueldo de administrativo en una Escuela Terciaria, salario con el que extrañamente se pudo comprar también tres camionetas 4 x 4. Además para el fastuoso emprendimiento inmobiliario se utilizan materiales de tres obras públicas que se realizan en la comuna. Los elementos son retirados en horas de la noche del Barrio Aviación, donde se edifican viviendas sociales, en la ampliación de Tribuna del Anfiteatro Eustaquio Miño, y de los arreglos en la Pileta del Balneario Laguna Limpia. Y para que los vecinos no vean con lo que se construye, hasta clausuraron todas las calles de acceso a ese lugar. Como si fuera poco, para esta obra particular, se utilizan changarines municipales.

Otra versión sostiene que la intendencia le cedió terrenos al grupo de Transporte Spessot para cancelar una abultada deuda por la compra de pasajes de colectivos, y que siendo un patrimonio del municipio, la cesión no tuvo la aprobación del Concejo Deliberante.

TODO UN EMPRESARIO

Tras la amplia repercusión por la publicación en imágenes de NT, más datos comenzaron a aparecer. Uno de ellos, que Willy Guastavino, el administrativo escolar que percibe un sueldo que oscila los 22 mil pesos, le adquirió pocos meses atrás costosos equipos de sonido a la empresa MIXER del Chaco por varios millones de pesos, servicio que después le presta en forma directa al propio municipio, que administra su hermano, sin pasar por el concurso de precios. A la vez tiene una prestación de baños químicos, que le provee también a la comuna. La irregularidad motivo un pedido de informes del Cuerpo Deliberativo municipal, que nunca fue contestado. Además se supo, que el hermano Guastavino, posee un Haras con caballos de carrera de alto costo en el mercado local, siendo considerado un verdadero “de mendigo a millonario.

La Muralla China que construye el hermano del intendente de Mburucuyá, en terrenos fiscales.