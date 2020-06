Hasta siempre “Gringo” y buenos desfiles en el cielo

“Desde la Agrupación Musical Samba Total, queremos expresar nuestro hondo pesar y profunda tristeza por la sentida desaparición física de nuestro ex integrante, el reconocido periodista Antonio “El Gringo” Martínez Vidal. Excelente profesional y aún mejor persona, “El Gringo” con ese “don de gente” que caracteriza a las personas de bien, integro nuestras filas por varios años, allá a fines de los 90 y principios de los 2000, siendo un integrante más que disfrutaba de los desfiles de Samba Total, junto a otro reconocido periodista, como lo es Manuel Acosta, siendo estos los primeros periodistas que integraron las filas de una agrupación musical. Hasta siempre “Gringo” y buenos desfiles…”

Gaspar Horacio Acosta

SIEMPRE GENEROSO

“¡Hasta pronto…! Transcurría mis primeros pasos en el periodismo. Generosamente me dejaste ser parte de una mesa de grandes periodistas bajo tu conducción. Tímidamente papel en manos hacía mi aporte cuando me dabas la palabra siempre dándome la seguridad que sí lo podía hacer y con la mirada de una maestra Graciela Faccini Sánchez que con su sonrisa sentía la total tranquilidad que si me equivocaba estaba ella para ayudarme. Gringo gracias por haberme permitido ser parte de tu equipo en El Gigante de LT7. Y como siempre lo decías “Vamos vamos”, “Dame aire” y la luz roja se encendía. Hasta pronto gran compañero”. (Erika Marisel Rivero)

“Gracias Erika por recordarlo como era: ¡muy generoso en cuanto a dar oportunidades! Compartía sus conocimientos, lo cual no era ni es muy habitual en nuestro rubro”. (Graciela Faccini Sánchez)

“Gran periodista… gran persona… siempre valorizando a las personas y a su trabajo, buen viaje querido Gringo…” (Waly García)

“Que en paz descanses querido compañero. Hincha fanático de Boca, gran periodista y, sobre todo, gran persona que descanses. Sufriste bastante”. (Julio Pez)