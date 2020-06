Habilitan notificaciones por Iurix en Juzgados de Familia

Desde el 29 de junio en los Juzgados de Familia habilitarán notificaciones por Iurix. En el punto duodécimo del Acuerdo N°8/20, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes respondió a un viejo y reiterado reclamo del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, en adhesión al pedido que efectuaron los jueces de Familia de toda la provincia, al autorizar a los Juzgados de Familia a publicar las listas de Notificaciones en el sistema “Iurix On line”. La medida quedará vigente desde el lunes 29.

El documento fue rubricado y publicado el martes 23 de junio y alcanza a los Juzgados de Familia de toda la provincia a publicar en el “Iurix On line”, de acuerdo a las plataformas de gestión utilizada por cada Tribunal y de conformidad a lo establecido en el Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG) actualmente vigente.

Los Juzgados de Familia N°1, N°2 y N°3, con sede en la ciudad de Corrientes, que trabajan con plataforma IURIX WEB –publicación de las actuaciones en formato PDF, con posibilidad de descargar el documento en Word-, notificarán los días Lunes y Jueves, o el siguiente hábil, a través de la publicación de la lista de Notificaciones en el sistema “Iurix on line”.

Los Juzgados con competencia en Familia (multifueros o competencia específica en el fuero de familia) con sedes en las localidades del interior de la Provincia, a los que se le actualice la versión conforme al presente, que trabajan con plataforma Cliente Servidor -publicación de las actuaciones en texto plano- notificarán los días lunes y jueves, o el siguiente hábil, a través de la publicación de la lista de Notificaciones en el sistema “Iurix on line y deberán remitir a pedido de parte, las providencias, resoluciones o sentencias en formato PDF, por los medios más idóneos y preferentemente canales electrónicos disponibles.