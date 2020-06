Furor por la presentadora sin corpiño y remera calada

Furor total por la presentadora de Canal 26 que dio noticias sin corpiño y con remera calada. Se trata de Romina Malaspina, la ex Gran Hermano, que hace algunas semanas había dado qué hablar por su impactante cambio físico.

Es que su imagen actual dista mucho de la que se le conoció cuando saltó a la fama por su participación en la última edición de Gran Hermano.

Pero ahora, la conductora dio que hablar por el particular look con el que se presentó en la última edición de su programa de noticias que se ve por la pantalla de Canal 26 de 22:00 a 00:00 hora.

Si bien la modelo siempre se presenta con extravagantes looks en el noticiero, en la noche del martes sorprendió a todos al vestir una remera calada, sin usar corpiño.

Un fragmento de ella hablando de economía, los valores de las divisas extranjeras, el riesgo país y la actividad de Wall Street se volvió viral en las redes.

Pero lo que llamó la atención no fue lo que ella estaba diciendo, sino el top tejido de color dorado que estaba usando que traslucía sus pechos.

Muchos se tomaron con humor y celebraron el atuendo elegido, pero también estuvieron los que la criticaron y consideraron que esa no era ropa para presentarse en un noticiero.