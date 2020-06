Funcionario de Resistencia podría ir preso hasta dos años

La investigación avanza para conocer fehacientemente la manera que logró atravesar los controles en varias oportunidades y conocer si su permiso estaba vencido. Por la calificación legal, en caso que la causa avance, le permitiría continuar en libertad.

La fiscal Correccional Nº2 de Corrientes, Andrea González, confirmó que se inició la investigación contra el funcionario de la municipalidad de Resistencia “a partir de las publicaciones que existieron en portales y redes, y un llamado anónimo de una propietaria del edificio”.

La fiscal aseveró en declaraciones radiales que “el llamado aportó datos suficientes respecto a las fechas 12, 13,14 de junio sobre la presencia de esta persona en el edificio de aislado. En base a ello y en las publicaciones por las redes y portales, decidimos empezar la investigación de oficio”.

El gobernador Valdés, había dicho un día antes que se analizaba la posibilidad de una presentación desde la Fiscalía. En su momento no cayó de buena forma la manera que habría actuado el funcionario chaqueño y se manifestó en contra de “la irresponsabilidad de funcionarios que usan el permiso para actividades no oficiales”.

La fiscal González remarcó que por el momento cuentan con datos que se manejan “por afuera” pero que ya solicitaron al Comité de Crisis un informe sobre “qué control le hicieron” al funcionario, “los documentos que presentó para ingresar a Corrientes y si hay posibilidades de saber qué autoridad permitió” su ingreso.

Sobre la posibilidad de obtener testimonios, la fiscal no busca exponer a los vecinos del edificio ya que se encuentran bajo una estricta cuarentena, “pero si no podemos” encontrar pruebas, “tenemos la posibilidad que después declaren cuando las actuaciones ingresen al Juzgado Correccional”, aclaró.

Sobre la posibilidad que a la novia del funcionario, que actualmente está cumpliendo la cuarentena en el edificio, le pudiera caer alguna pena, la Fiscal dijo que hasta no contar con la información suficiente para hacer una imputación contra el funcionario “la señora no tiene ningún tipo de determinación por el momento”.