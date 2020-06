Estaba preocupado por sus hijos y su esposa

“El doctor Duré estaba muy preocupado por sus hijos y por su esposa”. Su compañero de habitación recuerda las “interminables charlas” que tenían mientras estuvo internado. Ricardo Martínez, enfermero del Hospital Perrando tras la gran pérdida del médico Miguel Duré, con quien compartió habitación, al ser diagnosticados como pacientes Covid-19, con una profunda tristeza, comentó cómo se vivía el día a día desde adentro, recordó las interminables charlas que mantuvieron y hasta relató una anécdota divertida, que demuestra el buen humor que mantuvo hasta lo último el terapista, que falleció en la madrugada de este viernes.

Se conocieron trabajando en el Hospital Perrando hace diez años, y fueron internados el lunes 1 de junio, en la misma habitación, tras dar positivo a coronavirus. Ricardo Martínez estaba en el cuarto cuando a las pocas horas llegó el Dr. Miguel Ángel Duré, con quien compartirían “largas horas de charlas interminables sobre fútbol, medicina y mucha incertidumbre”, recordó el enfermero en diálogo con Datachaco.com.

“Compartimos muchas charlas, ambos Bosteros de raza, escuchábamos radio (La100), un día te comiste mis alfajores porque yo casi no tenía apetito y me dijiste que alguien tenía que comer porque estaban ricos, tratábamos de pasarla bien dentro de todo aunque las horas y días nos parecían más largos, nuestros colegas y compañeros nos atendían de lujo estaban encima nuestro (como se dice) y muy preocupados también (no era para menos)…”, escribió Martínez en una publicación en sus redes sociales.

“En un momento dijimos que después de todo éste lío íbamos a hacer un tremendo asado y que te ibas a tomar una larga licencia, que andabas cansado”, añadió.

A la semana, Martínez salió de la internación para continuar aislado en su domicilio, donde se encuentra hasta este momento, ya que aún no recibió el alta médica.

Duré continuó internado en el Hospital, donde contrajo una bacteria intrahospitalaria que terminó agravando su cuadro de salud.

En la madrugada de este viernes, se conoció el deceso del doctor, a quien Ricardo Martínez describe como “un gran profesional, buen compañero, alguien que no tenía un día malo, siempre dispuesto ayudar”. El resto de sus colegas también realizaron una emotiva despedida a la salida del Hospital, donde con un efusivo aplauso le dieron el último adiós.

Antes de finalizar la entrevista, Martínez envió sus condolencias a la familia Duré y pidió que “la sociedad se cuide y adhiera a las medidas de seguridad. Si caen en desgracia estamos para ayudarlos pero que ellos nos cuiden. Necesitamos ser más cuidados, porque el riesgo que tenemos en el hospital es implícito”, cerró.