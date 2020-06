Esquina deberá devolver subsidio de 2011 por no haber rendido Cuentas

Insólitamente el municipio de Esquina deberá pagarle al Estado provincial alrededor de 400 mil pesos por la falta de Rendición de Cuentas de una ayuda que se le dio para la organización de la Fiesta Nacional del Pacú, año 2011. El interrogante, más allá de la penalización que sufrió la comuna, es saber, en que realmente se invirtió el recurso económico cedido por el entonces gobierno de Ricardo Colombi a la gestión del intendente radical Humberto Bianchi. El fallo condenatorio del Tribunal de Cuentas de Corrientes, fue emitido el 25 de marzo del 2014. Según el organismo de contralor, en su momento la provincia resolvió otorgarle un fondo específico de 80.000 pesos, los que fueron justificados por la municipalidad como un extraño aporte al Club Náutico. Esta institución no estaba entre las beneficiadas por el subsidio, y la simulación, finalmente no funcionó, su presidente aseguró que recibió algo de dinero, pero no la suma no rendida en su momento. Cuando el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas se hizo presente en la localidad, los responsables del área contable de Bianchi, no pudieron entregar documentación alguna que respalde el gasto.

Tras hacerse público el fallo que condena al municipio esquínense a devolver el aporte, el departamento legal tendría que impulsar acciones penales ante una probable malversación de fondos públicos, administración fraudulenta, y/o un posible peculado de aquellos funcionarios responsables de manipular la ayuda económica de la provincia. Asimismo debe intervenir de oficio el Fiscal de Instrucción, Carlos Gallardo, requiriendo la sentencia que obliga ahora a la gestión de Hugo Benítez, a reintegrar el subsidio más los intereses, unos 392075,31 pesos. Gallardo por norma del ministerio público, tendrá que hacerlo.