“Fue y es un sentimiento de vacío”, el exfutbolista Cafú habló por primera vez de la muerte de su hijo. El exjugador de fútbol brasileño compartió sus momentos más felices y difíciles en el aniversario de su natalicio a través de una extensa carta. El exfutbolista brasileño Cafú compartió una extensa carta por motivo de su cumpleaños número 50. El histórico integrante de la selección brasileña se refirió a sus momentos más felices y tristes. Habló por primera vez a la muerte de su hijo Danilo Feliciano de Morais, en septiembre del año pasado. El joven de 30 años falleció víctima de un paro cardíaco tras jugar un partido de fútbol con amigos y familiares en la casa de sus papás. Aunque los servicios de emergencia acudieron a tiempo, lamentablemente murió camino al Hospital Albert Einstein.

Cómo vive actualmente el exdeportista la ausencia de su familiar. Aseguró que el dolor “está presente”. Confirmó que se aferra fuertemente a los recuerdos positivos y a las bromas que el muchacho solía hacer. “Cuando siento el dolor de perderlo, siempre trato de recordar estas cosas buenas y sonreír”, afirmó en un mensaje emitido por el Comité para la Organización de Qatar 2022.

EL MENSAJE

Sobre ese fatídico día, Cafú confesó que aún hoy no encuentra explicación a estos sucesos. “No hay orden ni concierto. Perdí a mi hijo en mis brazos”, reveló. En su mensaje expresa que también trató de ayudarlo como podía pero que no tuvo resultado. Cómo se sintió en ese momento declaró: “Fue, y es, un sentimiento de vacío; es un sentimiento terrible. A veces nos sentimos impotentes. Nos sentimos tan fuertes en nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero en un momento como ese tu fuerza física no significa nada. No ayuda”. El exlateral se expresó de esta manera para apoyar a toda la población que perdió familiares a causa del coronavirus. “Quiero usar esta carta para hablar sobre cómo mi familia y yo hemos sacado fuerzas el uno del otro durante tiempos muy difíciles. Quiero compartir cómo nuestras pasiones, incluido el deporte, nos están ayudando a recuperarnos”, indicó Cafú.