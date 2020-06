Es más importante ganar una final

Hristo Stoichkov sentenció que “es más importante ganar la final, porque del descenso tienes la posibilidad de regresar”. El crack búlgaro que brilló en el Barcelona de Cruyff habló en Radio Mitre en una entrevista imperdible donde no dejó tema por tocar fiel a su estilo verborrágico. Comenzó hablando de su paso por el Barcelona de Cruyff, sin dudas la cúspide de su nutrida carrera futbolística: “En Barcelona la pasé muy bien. Disfruté, jugué con un gran equipo, con un gran entrenador como Johan Cruyff y un grupo espectacular. Todos los títulos que ganamos fueron porque éramos un equipo competitivo y ganador. Después de 5 años en Barcelona, surgió una posibilidad de ir a Italia, y no sé qué pasó, pero no me adapté al futbol italiano. Se habló también del interés de Boca y de otros equipos, pero decidí quedarme en Barcelona y luego terminar mi carrera en Estados Unidos y dedicarme a mi familia”, comentó el búlgaro que amplió ese posible paso al Xeneize: “Nunca hablé con ningún dirigente de Boca Juniors, mi representante habló con alguien, sé que estaba avanzado, pero no sé realmente porque no se arregló”.

SIMEONE

El ex delantero, valoró a Diego Pablo Simeone y lo alzó al podio de los entrenadores campeones del mundo: “Argentina tiene a Bilardo y Menotti que fueron entrenadores campeones del mundo, después de ellos no hay otro entrenador que haya ganado más títulos que ‘Cholo’ Simeone. Él es un gran amigo, es un tipo muy valioso, un tipo muy serio y tiene las ideas muy claras y a qué juega su equipo, le tengo un gran aprecio. Si tengo que elegir a un entrenador es a Simeone, por encima de Menotti y Bilardo, más allá que fueron campeones del mundo”, y agregó: “No sé si Simeone sea el entrenador indicado para la selección Argentina, porque todos los años y las épocas son diferentes. No sé en qué momento él lo va a decidir, pero creo que todavía tiene mucho por recorrer en el fútbol Europeo”.

MESSI

Sobre Lionel Messi, el crack mundial expresó devoción en la charla con AM 790: “Messi es un crack y un mito, y cuando se habla de un mito es muy difícil que alguien lo compare. Qué jugador ha ganado tantos título como Lionel, 6 balones de oro, 5 botas de oro, y cuántos jugadores argentinos son mejores jugadores del mundo. Messi ha ganado lo que ningún jugador del fútbol va a ganar. No es justo comparar las épocas”. A la hora de hablar de Messi y la selección, el mundialista con Bulgaria en Estados Unidos ‘94 y Francia ‘98, diferenció: “La selección Argentina tiene muy buenos jugadores, tantos los que jueguen en Europa como los que juegan en Argentina son muy buenos, y la mayoría de los jugadores que juegan en Europa son titulares, pero no se puede comparar el estilo del Barcelona con la selección, y por eso se equivocan en comparar, porque es diferente. Messi es el mejor jugador del Mundo y de la historia”.

LAUTARO

Ante la inminente llegada de Lautaro Martínez al Barcelona, Stoichkov comparó su llegada al culé con la del delantero ex Racing: “Yo fui al Barcelona a la misma edad que puede llegar Lautaro Martínez. En Barcelona es fácil adaptarse si sos un gran jugador. Para mí Lautaro Martínez tiene una capacidad diferente de un centro delantero. También tendrá al mejor profesor en el puesto que es Luis Suárez. Para mí es un delantero muy valioso y con muchísimas condiciones que supo jugar bien en una liga difícil como la italiana”.

RIVER PLATE

El ex atacante del Barca, habló de la consagración de River Plate en Madrid y disparó un dardo: “Fue una lástima que el partido entre Boca y River se juegue en Madrid y no en Argentina. River fue un justo ganador porque levantó la copa y eso es lo que importa”, sostuvo y eligió entre el peso específico de ganar la copa o padecer el descenso: “Es más importante ganar la final, porque del descenso tienes la posibilidad de regresar. Porque una final tal vez no te toque más jugarla y ganarla. Levantar la copa es lo más importante”